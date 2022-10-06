Teşkilat dizisinin yeni sezondaki ilk bölümünü izlerken tüylerim diken diken oldu. MİT, Suriye'ye gitmekte olan bir gemide karadan havaya omuzdan fırlatılan en gelişmiş füzeleri ele geçirdi. Devletin üst kademesi, bölgedeki gururumuz F16 ve SİHA filomuzun güvenliği için bunun son derece önemli bir tehlike yarattığını belirtiyordu. Batı, artık PKK'nın eline en ağır silahları veriyordu.

İkinci endişe verici haber de yine istihbarat teşkilatımızdan geldi. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini de içine alacak bir Kürt terör devleti için düğmeye basan Amerikalılar, bu yeni devletin Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesi için bir temsilci seçmek üzereydiler. Bu, yeni devletin resmen ilanı ve gelecekte Türk vatanının parçalanmasına yol açacak son derece tehlikeli bir atak anlamına geliyordu.







ABD'li yönetici, Kuzey Irak'ta tüm terör örgütlerinin liderlerini bir masanın etrafında topladı. Önce kendisine muhalefet eden ve temsil görevi için Gülseren'in seçilmesi konusunda ısrarcı davranan başkanı ayranla zehirledi. Sonra da kendi adayının ABD'de öğrenim gören Mazlum Kendal olduğunu açıkladı.

Gülseren ve Kendal... Bu iki isim size de tanıdık gelmedi mi? Gülseren'i merak edenler, hapis cezası alan HDP milletvekilleri arasında bir arama motoru çalışması yapabilirler. Kendal ise turuncu bültenle aranırken geçen yıl öldürülen "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat'tan başkası olmasa gerek...

Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor değil mi?



Kolay şifre kazandırdı!

Özellikle bankacılık işlemlerinde kullanılan kolay akla gelebilecek şifreler genelde insanlara kaybettirir. Ama bu kez kazandırdı.

TRT 1'de yarışmacıların 3 soruya üst üste doğru cevap vererek ilerledikleri 3'te 3 adlı yarışmada bin lira ödülü üçlemenin son sorusu dijital alanda kullandığımız şifrelerin ne kadar önemli olduğunu kanıtlayacak cinstendi. "Birleşik Krallık'ta bilgisayar korsanları tarafından en yaygın biçimde kırılıp saldırı yapılan şifreler arasında ilk sıra hangisine aittir?" sorusuyla karşılaşan yarışmacı Okan Kurnaz, 111111, 123456 ve qwerty şıkları arasından "123456" cevabını vererek 50 bin lira ödülle yarışmadan ayrıldı.

Bu arada ülkemizde Sanane, Galatasaray, Fenerbahçe gibi şifrelerin de yer aldığı en zayıf şifre listesinin ilk sırasında Birleşik Krallık'ta olduğu gibi 1 saniyenin altında kırılma süresiyle "123456" yer alıyormuş. Aman diyeyim!..



Jean olmadan adam çarpmak

Bir jean firmasının son reklamında kullandığı slogan günlerdir kafamı meşgul ediyor: "Kimseyi sallamazsan dünyayı sallarsın."

Belli ki Z kuşağının "özgürlük iştahını" kullanmak istemişler. Ancak iki olgunun giderek birbirine karıştırıldığını düşünüyorum. "Özgürlük" asla "kural tanımazlık" değildir. "İdeallerinin peşinde koşmak" da "toplumun gelenek, örf ve adetlerini görmezden gelmeyi" gerektirmez. Yani "kimseyi sallamamak" genel geçer kurallara itaatsizlik olarak algılanmamalı, öyle empoze edilmemeli.

Son günlerde gençlerin en basit kuralları bile ihlal etmekten adeta gizli bir zevk aldığını gözlemliyorum. Anne babaya hakaret, yaşlılara saygısızlık, akran zorbalığı, hayvanlara eziyet ne yazık ki artık hayatın akışı içindeki "normaller" haline geldi.

Sevgili gençler, ille de dünyayı sallamanız gerekmiyor. Sallanmayın yeter...



Gaf'let kürsüsü

CHP'li emekli general Türker Ertürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık "Bir gece ansızın gelemezsin" deyince büyük tepki topladı. İzleyenler "Sanki Yunan generali" yorumunda bulundular.



Zap'tiye

Hayvanları Koruma Günü'nde Gaziantep'te büyü bozmak için 15 kedinin patileri kesildi. Başka sözüm yok...



Ne demiş?

"Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceği değiştirir." Atv'nin dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam'ın sözü)