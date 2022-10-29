Bayındırlıkta, teknolojide ve özellikle de silah sanayiinde muhteşem bir sıçrama gerçekleştiriyoruz. Dünya, Türkiye'nin teknoloji hamlesini imrenerek izliyor. Geçen hafta Bandırma Füze Kulübü filmi ekseninde TEKNOFEST gençliğinin gelecek adına en büyük güvencemiz olduğunu dile getirmiştim. Değerli okurum Ahmet Balcı da bu minvalde bir yorum kaleme almış:

"Yüksel bey, TEKNOFEST'ten önce de bilime ilgi duyan gençlerimiz vardı ancak TEKNOFEST bunu bütün Türkiye geneline yaydı. Allah, aklına getirip bunu gerçekleştirenlerden razı olsun. Bu sebeple Antalya'da Kepez Belediyesi ve Serik Belediyesi bilim festivalleri yaptı. Olur olmaz sebeplerle festival yapan, şarkıcılara milyonlarca para harcayan belediyelerin yanında bu belediyeler bizim gurur kaynağımız. O festivallerde gençlerin yaptıklarını görmek bizlere ilerisi için ümit veriyor.

Bizler 'Türkler iğne bile yapamıyor' denilen ve bunu duyunca içi ezilen bir kuşaktan geliyoruz. Bu sebeple en küçük icat ve teknolojik gelişmeden büyük heyecan duyuyoruz. Ben de bilim festivaline maddi katkı yaptığım gibi, üç beş kişiye de katkı yaptırdım. Karşılığında bir plaket ile onurlandırıldım. Sanırım bu hayatımda aldığım en büyük ödül oldu.

Bizler ilime, bilime ve gelişmeye aç bir milletiz. Sanırım artık vizyonumuz değişti, bundan sonra önümüz açık. Yakında damgamızı da tekrar tarihe vuracağız. Yeter ki kendimize inanalım, güvenelim. Batıyı değil, geçmişimizi örnek alalım..."

İşte bugüne en çok yakışan yazı... Yaşasın Cumhuriyet...



Tuzak'tan usandırdılar!

Köşemizin kadim okurlarından, neredeyse her hafta gönderdiği yorumlarla Yakından Kumanda'ya değer katan Şerife Nalan Yılmaz bu hafta da yeni dizilerin ilk bölümlerinin sürekli tekrarlanmasını eleştirmiş:

"Yüksel bey merhabalar, TV 8'de geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Tuzak isimli dizi gerçekten de güzel ama birinci bölümü ilk yayınından sonra her gün ekranda. Yeni başlayan dizilerin defalarca tekrarlanmasına alıştık ama bence bu sefer fazla oldu. TV 8'i ne zaman açsam bu dizi yayında. Hatta bu uğurda hafta içi hergün yayınlanan 2. Sayfa programının yayın saatini bile kısalttılar. Aynı şeyi bu pazar Gazete Magazin adlı programlarında da uyguladılar ve erkenden bitirip hemen Tuzak adlı diziyi yayınlamaya başladılar. Dizi güzel, ilgi çekici ama bence izleyenleri bıktırdılar. En azından ben böyle düşünüyorum. Acun- Medya'nın ilk dizisi tutsun diye yapılıyor belki ama artık sıkıcı olmaya başladı.

Yine aynı kanalda yayınlanan sözde moda programı Doya Doya Moda'yı denk gelirse izliyorum. Daha dört jüri üyesi fikir birliğine varıp aynı kıyafeti beğenmiyor, birinin 5 puan verdiğine diğeri 1 puan veriyorsa bu nasıl moda programı? Demek ki modanın standardı yok, herkes kendine yakışanı, içinde rahat ve mutlu hissettiği kıyafetleri giymeli... Onlarınki sadece reyting uğruna yapılan bir şov...

İyi çalışmalar."



Başakşehir'in gerçek adı

Okurumuz Necdet Taylan, başta maç spikerleri olmak üzere hepimizin dikkatinden kaçan bir ayrıntıya değinmiş:

"Merhaba Yüksel bey, Başakşehir'in Avrupa maçlarında spikerlerimiz bazen "Medipol Başakşehir" ifadesini kullanıyor. Oysa "Medipol Başakşehir" Türkiye Süper Lig maçlarında kullanılabilir; Başakşehir'in Avrupa maçlarındaki ismi İstanbul Başakşehir'dir. Bir Başakşehir taraftarı olarak İstanbul Başakşehir'e Avrupa'da başarılar..."



Gaf kürsüsü

Sevgili dostum ve meslektaşım Tansu Sarı yine sobe'lemiş: A Spor'da Galatasaray-Kastamonuspor maçını yorumlayan Ahmet Akcan; sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Metehan Baltacı için "Geçtiğimiz sezonu önce Kırklarelispor; sonra da Ergene Velimeşe'de çok başarılı geçirdi" dedi. Oysa Metehan Baltacı geçen sezon kiralık olarak gittiği İskenderunspor'da şampiyonluk yaşadı. Kırklarelispor'da forma giyen oyuncunun adı Metehan Mertöz; Ergene Velimeşe'de forma giyen futbolcunun adı ise Mete Han Genç'ti.



Zap'tiye

Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un açılışına katılmamayı muhalefet sanananlara rağmen bu Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.



Ne demiş?

"Karı koca aldıkları piyango biletine bakarak hayal kuruyorlardı. Kadın, değiştireceği eski eşyalara bakıyordu. Adam ise karısına…" (Sosyal medyadan)