Müge Anlı ve ekibi son yılların en büyük dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Dolandırıldığını iddia eden bir kadının programdaki ifadeleri suya atılan taş oldu. Mustafa İnce adlı kişinin başrolünü oynadığı iddia edilen dolandırıcılık olayı dalga dalga öyle bir genişledi ki, ortaya inanılmaz bir saadet zinciri çıktı. Her telefon bağlantısında giderek sayıları artan mağdurlar stüdyoyu doldururken, dolandırıcılığın maddi boyutu en az 45 milyon lira olarak belirlendi.







Mustafa İnce'nin, "Yağ ve bal satıp, paranızı katlayacağım" diyerek kandırdığı mağdurlar arasında yatalak hastalar ve engelliler bile vardı. Müge Anlı'nın akıllıca soruları ve ısrarlı takibi sonucu olayın boyutları Gaziantep'e kadar genişledi. Kentte adeta dolandırılmayan kalmamış gibiydi. Öyle ki, Gaziantep Emniyeti özel bir masa kurarak, dolandırıldığını söyleyenlerin kaydını tutmaya başladı. Tatlı Sert muhabiri, Gaziantep'ten bildirirken, "Siz bağlanana kadar iki kişi daha başvurdu. Kime sorsam dolandırıldığını söylüyor" diyerek olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi. Müge Anlı ise ellerinde pankartlarla stüdyoyu dolduran dolandırıcılık mağdurları için "Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı" deyip, şaşkınlığını dile getirdi.

Ülkemiz, kötü niyetliler için adeta bir dolandırıcılık cenneti haline geldi. Sebebi ise çok basit: Kısa yoldan köşeyi dönme, zahmetsiz paramızı katlama hevesi... Bu bedava peynir peşindekilerin sonu da fare kapanı oluyor tabii ki.

Para kazanmak için çalışmayı seçmediğimiz sürece daha çoook dolandırılırız...



Bu Benim Halkım!

Hep yazar, söylerim: "Serhat Hacıpaşalıoğlu bu ülkenin değerini bir türlü bulamayan sanatçılarının en başında gelir" diye... Her şarkıcı, dünyaya açılma hayaliyle yanıp tutuşurken, ıvır zıvır müzik listelerine bilmem kaçıncı sıradan girdiğinde bunu büyük zafer olarak tanıtırken, Serhat yıllardır Avrupalının en fazla tanıdığı Türk şarkıcısıdır. Ama nedense bizim medya bunu hep görmezden gelir.







Serhat bu durumu hep yurt dışında bulunmasına ve çoğu İngilizce, Fransızca şarkılar söylemesine bağlamış olacak ki, piyasaya bu kez 'yerli ve milli' bir şarkıyla çıkmayı tercih etti.

Serhat'ın daha önce Tanju Okan ve Kıraç tarafından seslendirilen Benim Halkım şarkısına müthiş bir yorum getirdiği son teklisinin klibini büyük bir keyifle izledim. Mükemmeliyetçi Serhat yine yaptığı işin hakkını vermiş. İflah olmaz bir yurtsever olarak klibi ve şarkıyı tüylerim diken diken olarak izledim. Ne diyordu şarkı?



Gözleri çakmak her yerde

Mertlikte yoktur üstüne

İşte bu benim halkımdır

Bu benim halkım, bu benim halkım



Sevdalar taşır yürekte

Aslanlar yatar gönlünde

İşte bu benim halkımdır

Bu benim halkım, bu benim halkım...





Açık sözlü büyükelçi (!)

Özellikle soğuk savaş döneminde ABD ve Rus diplomatlarına hep kuşkuyla yaklaşılırdı. Hemen hepsinin casus olduğundan şüphe edilirdi. Nitekim bu kaygıyı haklı çıkartacak pek çok olay da yaşanmıştı. Spekülasyonların merkezinde ise ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği diplomatlar geliyordu.







ABD'nin yeni büyükelçisi Jeffry Flake ise bu durumu kendince mizah malzemesi yaptı. James Bond serisinin 24'üncü filmi olan ve Daniel Craig'in başrolünde yer aldığı Skyfall'un ünlü Kapalıçarşı çekimlerini yeniden canlandırıp, altına da "Bana yetişmek üzere, ceketi çıkarsam iyi olur" notunu iliştirdi.

Akıllarda ise Flake'in bu aksiyonunun "fake" olup olmadığı sorusu kaldı.



Gaf kürsüsü

Magazin muhabirleri, bar çıkışında oyuncu İrem Altuğ'a yanındaki iki erkeğin kim olduğunu sorunca inanılmaz bir yanıt aldılar: "Biri eski, diğeri yeni kocam. Biz birlikte yaşıyoruz!.."



Zap'tiye

Akaryakıt firmaları güneş enerjisiyle çalışan yeni istasyonlarıyla övünme yarışına girdi. İyi de sattığınız ne? Dünyanın canına okuyan fosil yakıtlar...



Ne demiş?

"Gökte yıldız, Haçlılarda sefer, Türk'te de nefer bitmez..." (Atv'nin dizisi Yalnız Kurt'ta Müstakim'in sözü)