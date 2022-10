Atv'nin her hafta daha büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'daki aksiyon ve aşk dengesi mükemmel tutturulmuş. Bu yönüyle BBCS, sadece mafya dizilerine meraklı erkekleri değil, kadınları da ekran başında topluyor. Bu hafta Cezayir, Leyla'yı karşısına alıp öyle etkileyici bir konuşma yaptı ki, özellikle kadınların kafası iyice karıştı.

Halihazırda iki eşe sahip olan Cezayir, bir kalbe iki aşkın sığacağını savunuyor. Ekran başında buna ikna olan romantikler olduğu gibi, şiddetle karşı çıkanlar da var elbet.

Senaristler aşk üçgeninin "iç acılarını" hesaplayadursun, ben bu cihana iki aşkın sığmayacağı kanaatindeyim. Bu durumda iki kadından birinin ölmesi ihtimali her geçen hafta kuvvetleniyor. Sakın senaryo hakkında önceden bilgi aldığım sanılmasın. Zaten spoiler vermek hiç adetim değildir. Ben sadece içime doğanı paylaşıyorum.

O halde bahisler açılsın. Sizce kim gidecek? Leyla mı, Firuze mi?



Ah Halit ağabeyim...

Bunun adı yaprak dökümüdür. Bir televizyon çocuğu olarak gençliğime hazan çöküyor. Yemyeşil yapraklar birer birer sararıp düşüyor.

Halit Kıvanç sadece bir spiker ve sunucu değil, mikrofonda bir devrin adıydı. Onunla birlikte bir devir, bir okul kapandı.

En az haftada bir konuşurduk Halit ağabeyle. Bu köşenin en vefalı okuru ve en dikkatli eleştirmeniydi. Ondan aldığım feyz ile kim bilir kaç yazı yazdım bu köşede.







Mikrofonda 50. Yıl gecesinde bana ailesinin sırasında yer ayırmıştı. Bu büyük onuru ömrüm boyunca "Kıvanç'la" taşıyacağım. Allah, eşi Bülbin hanıma ve oğlu Ümit'e sabırlar versin.

Geçen hafta Bülend Özveren... Bu hafta Halit Kıvanç... Ekranımın pikselleri bir bir sönüyor. Yakında tamamen karanlıkta kalacağım diye korkuyorum.



Bravo Turkuvaz Medya!

Yıllardır kimsenin dönüp bakmadığı Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınlayıp, bu yaşlı organizasyonu yeniden canlandırarak ona değer katan grubuma bir futbolsever olarak teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorum.

Turlar sırasında üç günde tam 13 maçı canlı olarak yayınlamak öyle her babayiğidin harcı değil. Bunun canlı yayın arabası var, teknik hazırlığı var, kameramanı, muhabiri, spikeri var. Sayelerinde ilk eleme turlarında amatör ruhla futbolu gönülden oynayan pek çok takımı ve yetenekli futbolcuyu tanıma fırsatı bulduk.

Eskiden Türkiye Kupası yayınları çeyrek finalden başlardı. İlk turlar kimsenin umurunda değildi. Ama A Spor'un özverili yayın anlayışıyla Türkiye bu organizasyonu en başından izleme şansını yakaladı. Öte yandan yorumcu olarak bu yıl kadroya katılan deneyimli futbol adamı Ahmet Akçam, ikinci ve hatta üçüncü lige hakimiyetiyle koltuğunu çok iyi doldurdu.



Ev kadınları kimyager oldu

Şimdi sizlere, rastladığım reklamlardan bir kaç cümle yazacağım:

"Kolajen seranit içeren şampuan..."

"Parabensiz, silikonsuz etkili koruma kremi..."

"Pro-fiber teknolojisiyle renkleri koruyan deterjan..."

"Pro-care teknolojisiyle renkleri soldurmayan yumuşatıcı..."

"Treminizasyonla dişleri koruyan macun..."

"Kireci, aktif balonlarla hapseden çamaşır deterjanı..."

Artık günlük hayatımızda kullandığımız kişisel bakım ve temizlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak için kimyagerlik diploması gerekiyor. Özellikle bu ürünlerin baş müşterisi olan kadınlarımızın kafası, bu anlaşılmaz tariflerle süngerleştirilmeye çalışılıyor. Bir ürünün başına şöyle en afilisinden, en anlaşılmaz teknik terimleri eklediniz mi, sanki o ürünün değerini arttırdıklarını düşünüyorlar. Yerse!..



Gaf kürsüsü

Atv'deki Milyoner'in yarışmacısı, empati duygusunun gelişmişliğinden söz etmek için tuhaf bir örnek verdi: Kenan Bey diyelim ki sizin ayağınız koptu, ben o zaman acıdan düşer bayılırım." Kenan İmirzalıoğlu irkildi: "Allah korusun diyelim..."



Zap'tiye

Belediye otobüsleri dökülüyor. Her gün 3-5 tanesi yolda kalıyor. İBB'ye tavsiyem, oto tamircilerine toplu ulaşımı bedava yapması!



Ne demiş?

"İnsanlar pek çok sebepten ölür ama hangi sebep için yaşadıklarını bilmezler." (Atv'nin dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in sözü)