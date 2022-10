Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK televizyonuna çıkıp şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güneydoğu'da kimyasal silah kullandığı gibi mesnetsiz bir yalanı ortaya atması her vatansever gibi benim de kanıma dokundu.

Koca bir mesleki kuruluşu tek başına temsil ettiğini düşünmüyorum bu kadının. Zaten TTB'nin diğer şehirlerdeki başkanlıklarından da kınama mesajları yağdı. Ama Fincancı'nın taşıdığı sıfat, "Söyledikleri kendisini bağlar, saçmalamış" deyip geçmemi engelliyor. Özellikle de isminin başında "Türk" adı yer alan bir kuruluşun başında bulunurken insanın her kelimesini ölçüp biçmesi gerektiğine inanırım.

Her şeyden önce; önüne gelen her derneğin, kuruluşun, sivil toplum örgütünün isminin önüne "Türk" kelimesi getirilmesine karşıyım. Bu işin bir esasa bağlanması gerekir. Her dileyen, bu kutlu ve şanlı ismi kullanamamalı.









Türk Tabipleri Birliği'nin ise her siyasi tartışmanın ortasında yer almasını, adeta bir muhalefet partisi gibi hareket etmesini, pek çok karalayıcı propagandaya alet edilmesini tasvip etmek bir yana, bu tavrı şiddetle kınıyorum. İnsanların sağlığı, sıhhati için çalışmayı bırakıp, adeta hükümeti yıkma çabaları içine girenler ve en sonunda kendilerini kaybedip, "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" diye ihanete soyunanlar bunun bedelini mutlaka ve mutlaka kanun önünde ödemeli.

O Mehmetçik ki, Balkanlar'dan Afrika'ya, Afganistan'dan Azerbaycan'a kadar görev aldığı her yerde "şefkati" nedeniyle büyük takdir görmüş, sevgi ve saygı kazanmıştır. Dağda kendisine saatlerce mermi sıkan terörist teslim olduğunda üşümesin diye kendi parkasını onun üzerine saran da, PKK'nın sözde komuta merkezinin önünden bir çocuk koşarak geçiyor diye aylardır planlanan imha programından vazgeçen de o asil Mehmetçik'tir. Adı, titri, sıfatı ne olursa olsun kimse benim kahraman askerime dil uzatamaz.

Artık "Fincancı katırlarını" ürkütme zamanıdır!



Yeni yemek: Kaynana Bayıldı!

İmam Bayıldı'yı biliyordunuz da Kaynana Bayıldı'yı ilk kez duydunuz değil mi? Ben de Atv'nin gündüz kuşağı programlarından Mutfak Bahane'de gördüm.

Peki bu Kaynana Bayıldı yemeği nasıl yapılır? İzlediğim kadarıyla tarifini vereyim:







Bunun için eli maşalı bir gelin, lafını esirgemeyen ve her fırsatta oğlunun tarafını tutan bir kaynana ve süklüm püklüm bir koca bulunur. Hepsi stüdyoda bir güzel gaza getirilir. Yemek Bahane'dir, maksat aksiyondur. Kaynanalar gelinleri, gelinler de kaynanaları yemek yaparken provoke ederler. Koca da bunlara çanak tutar. Sonunda kaynana düşer, bayılır. Yemeğin yağına binmesi için hafiften dibinin tutturulmasına özen gösterilir!

Benim geçen hafta gelin ve koca tarafından pişirilip servis edilen, sonunda kaynananın stüdyoda düşüp bayılmasıyla biten yemekle tanışmam da böyle oldu işte...



Biden ölmüş haberi yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri ve sağlık durumu ile ilgili belirsizlikler dünya gündeminin en üst basamaklarında yer almaya devam ediyor. Başkanlık uçağına binerken üç kez takılıp düşen, kameralar önünde hayali biriyle tokalaşmaya çalışan, basın toplantısı bitiminde geldiği kapıyı ancak eşinin yardımıyla bulabilen Biden, son olarak bir röportaj sırasında uyuyakaldı. Karşısındaki spiker, sorduğu soruya yanıt alamayıp, Başkan'ın uyuduğunu görünce ne yapacağını bilemedi.

79 yaşındaki Başkan'ın dünyaya yön veren liderlerden biri olduğunu düşünüp, geleceğimiz adına endişelenen varsa, rahat olsun. Zira ABD başkanları sadece "şekil"den ibarettir ve bu kuklaların ipleri her zaman başkalarının elindedir. Başkanın bir ismi ve cismi olması onlar için yeterlidir.

Hatırlayın, "kendi iradesi ile" başkanlık yapmaya çalışan, sisteme direnen Trump'ın ne hallere düşürüldüğünü...



Gaf'let kürsüsü

Sosyal medya fenomeni (!) Mika Can Raun klibinde 100 Türk Lirası'nı klozete atıp sifonu çekince büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Seda Sayan 20 yıl önce yumurtalarını dondurmuş. Akıllı yatırım. Gezen tavuk yumurtasının tanesi 5 lira oldu.



Ne demiş?

"Rossi'nin golünden sonra Ülker Stadyumu'nda yer çekimi diye bir şey kalmamıştı. Sevinçten bütün seyirciler havadaydı." (BeIN Sports'ta Fenerbahçe - Başakşehir maçını anlatan Ali Okancı'nın sözleri)