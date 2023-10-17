Kimdir Göksel Akpınar? Metin Akpınar'ın 52 yıllık eşi. Herkes, evlilik dışı ilişkisinden doğan ve yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için Metin Akpınar'ı konuşuyor. Ama bana göre asıl konuşulması gereken Göksel Akpınar. Neden mi?







Düşünün, uzun yıllar beraber olduğunuz eşinizin sizinle evliyken başka bir kadınla tek gecelik ilişkisinden ikiz kızları olduğunu öğreniyorsunuz. Sonra da o kızları sırf eşinizin hatırına kabulleniyor, adeta bağrınıza basıyorsunuz.

Haydi o zaman yeni bir tartışma başlatalım: Siz olsaydınız eşinizin evlilik dışı ilişkisinden olan çocuklarını kabul eder, onlara kol kanat gerer miydiniz? Size göre Göksel hanımın yaptığı olgunluk mu yoksa ahmaklık mı?



Emanet'e iyi bakın

Dile kolay, Cumhuriyetimiz tam 100 yaşında. Kimimiz bu coşkuyu ve heyecanı kendi içinde yaşıyor, kimimiz de sanatla dışa vuruyor. İş insanı Mehmet Kalyoncu da söz ve müziği kendisine ait Emanet adlı bestesini pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gala ile tanıttı.







Ne yalan söyleyeyim, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun sağlam bir müzik eğitimi ve kariyeri olduğunu bu sayede öğrendim. Meğer müzik sevgisini daha 9 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti ile hayata geçirmiş. Daha sonra da

London School of Music sertifikasıyla taçlandırmış.

Kalyoncu ailesinin de tüm fertleriyle hazır bulunduğu galada ilk kez seslendirilen Emanet adlı eser ise gerek akılda kalıcı tınısı gerekse yüreklere dokunan sözleriyle çok beğenildi.

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları sadece hamasi nutuklarla sınırlı kalmasın. Tıpkı Mehmet Kalyoncu'nun yaptığı gibi; insanlarımız sanat, spor, siyaset ve ekonomi alanında "üreterek" Cumhuriyet'i kuran ve kollayanların "Emanet'ine" sahip çıksın.



Tarihi fırsat kaçtı

İstanbul'a boşuna "Şehirler Sultanı" dememişler. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu TRT Spor'da izlerken bu şehirde yaşadığım için bir kez daha kendimi çok şanslı hissettim.

Tur için enfes bir güzergah seçilmişti. Boğaziçi'nin büyülü semtleri, saraylar, inci kolyeye benzeyen köprülerle şehrin enfes tarihi ve doğal dokusu gözler önüne serilirken, çoğunluk gibi bana da yarışmanın heyecanını unutturup adeta bir belgesel izliyormuş hissiyatı yaşattı.

Eurosport 2'deki canlı yayının büyük bölümü ise Amsterdam Maratonu'na kurban gitti. Canlı yayınlar kesişince Eurosport 2, İstanbul'a yarışın son yarım saatinde bağlanabildi. Böylelikle İstanbul'un tanıtımı konusunda tarihi bir fırsat kaçmış oldu.



Hayır! Ertelemeyin...

TRT'den gelen açıklamaya hem şaşırdım, hem de üzüldüm. Kurum, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları için hazırlanan ve çekimleri tamamlanan eğlence programlarını Gazze olayları nedeniyle erteledi.

Bence son derece yanlış bir karar. Evet, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı zulmü hepimizin yüreğini kanatıyor. Ama Cumhuriyet'in "Dalya" dediği bugün bir daha yaşanmayacak.

Üstelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm emperyalistlere rağmen kuruluşu, başta Filistin olmak üzere Batı'ya karşı özgürlük mücadelesi veren tüm uluslara ilham ve cesaret vermiştir. Bunu kutlamaktan vazgeçmemiz Filistinlileri değil, ABD'yi, İsrail'i, PKK/YPG'yi sevindirir.

Umarım TRT'miz bu yanlış kararından vazgeçer.



Gaf kürsüsü

Okurumuz Murat Kılıçarslan'ın tespiti: Kanal D Haber'de iki internet fenomeni arasındaki kavga ile ilgili haber yapılırken, dış ses, "Taraflar arasındaki cephanede sular durulmuyor" diye bir ifade kullandı. Muhtemelen "cephane" değil "cephe" olacaktı.



Zap'tiye

A Milli Futbol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank Erkek Voleybol Takımı hep İtalyan hocalara emanet. Çizme'yi çektik, rap rap yürüyoruz...



Ne demiş?

"Trabzon'da Hıristiyanlığınızı yaşayabilirsiniz ama Fenerbahçeliliğinizi yaşayamazsınız." (Öğretmen filminden)