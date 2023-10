Fotoğraflar konuşacak. Çarşamba günü Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Bir kız babası olarak her yıl yaptığım gibi sosyal medyamda sağlıklı, mutlu kızımla birlikte çektirdiğim bir fotoğrafı yayınlamaktan bu kez utandım.







Onun yerine İsrail bombalarından kaçmaya çalışan çaresiz bir kız çocuğunun fotoğrafını koyup, Nazım'ın "Çocukları öldürmeyin... Şeker de yiyebilsinler" dizeleri eşliğinde paylaştım.







Bugün bu sayfada yayınladığım her bir fotoğraf, çocukların savaşlarda nasıl fiziksel ve ruhsal kıyıma uğradığını anlatmak adına ciltler dolusu kitaba bedel...

Yüreğinizin yettiği kadar bakın...









Demir kubbemizi hemen kurmalıyız

Her savaşta bir teknoloji ya da silah öne çıkıp, o çatışmanın sembolü haline geliyor.

Körfez Savaşı'nda akıllı füze Cruise ile tanışmıştık. ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarında SİHA'lar ilk kez kullanıldı. Rusya- Ukrayna ve Azerbaycan- Ermenistan savaşlarında ise bu kez kamikaze drone filoları öne çıktı. Son olarak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın odağında ise Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi başroldeydi. Sistem ilk saldırıda uyudu ama devamında büyük ölçüde başarılı oldu.

Tabii işin bir de mali boyutu var. Hamas'ın gönderdiği füzelerin tanesi 1500 dolar. Onu havada imha etmenin İsrail'e faturası ise her bir karşı füze için 150 bin dolar.

Son savaş gösterdi ki, hava savunma sistemleri çok önemli. Biz sürekli tehdit altında olan bir ülke olarak bu nedenle Rusya'dan S 400'leri almıştık. Ama asıl ve öncelikli hedefimiz kendi demir kubbemizi ivedilikle geliştirmek olmalı. Bu konuda çok mesafe aldık. Türk mühendisleri, HİSAR-U (Siper) füze savunma sistemini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmek üzereler. Haydi inşallah.



Gaf kürsüsü

Depremde 96 kişiye mezar olan Alpergün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpergün'ün savunması pes dedirtti: "İhmal yok, beton kanseri var."



Zap'tiye

Gazze bombardımanında öldürülenlerin yüzde 60'ı çocuk. Tarihinde soykırım yaşamış ve kitabındaki 10 emirden biri "Öldürmeyeceksin" olanlar azıcık bile olsa utanmaz mı?



Ne demiş?

"Acı duyabiliyorsan canlısın. Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın." (Tolstoy)