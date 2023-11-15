Meğer ne bereketli bir sektörmüş de haberimiz yokmuş. Önce sosyal medyada makyaj sırlarınızı (!) paylaşıyorsunuz, sonra bir güzellik salonu açıyorsunuz, sonra gelsin paralar, katlar, yatlar...

Son günlerde hepimizin adeta hayat hikayelerini ezberlediği Dilan-Engin Polat, Özlem- Tayyar Öz, Şule (Şulemsi) - Yasin Kayatürk, Aymira Koçaklı, Banu Parlak ve diğerlerinin en önemli ortak özellikleri, ticaret hayatına güzellik salonu açarak başlamaları..







Dilan Polat'ın işi ne kadar "büyüttüğü" savcılık kayıtlarıyla herkesin dudağını uçuklattı. Lüksün, şaşaanın hesabı bile tutulamadı.

ulemsi'nin 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddia edildi. Aymira Koçaklı'nın da 95 güzellik salonu olduğu, ayda 5 salon açtığı, 22 dairesi ve 12 otomobili olduğu söylendi. Dilan-Engin Polat çiftinin mal varlığı ise henüz tam olarak hesaplanamadı bile...

İşini hakkıyla yapıp, vergisini ödeyerek helâl para kazananları tenzih ediyorum tabii ki ama bu güzellik salonları işi, her daim Emniyet ve Maliye'nin radarında olmalı.

Bir de fenomenlerin serveti var ki aman aman... Bahar Candan tek bir fan sitesinden bir günde 1 milyon lira kazanmış. Şanlıurfa'da TikTok paylaşımlarıyla ün ve büyük para kazanan, geçtiğimiz günlerde Katarsis programında kazandığı parayı itiraf ederek (Günlük 25-50 bin) Türkiye'de gündem olan Şanlıurfalı fenomen Hülya Mizgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa'dan ayrılıp İsviçre'ye yerleşeceğini açıkladı. "Canım çektikçe kocam bana külçe altın alıyor" sözüyle tanınan fenomen Nevra Bilem hakkında ise pek çok kişi dolandırıcılık suçlamasında bulundu.

Peki onların parası benim ağzımı niye bu kadar yordu? Çünkü benim derdim; gözünün önünde bütün bunlar yaşanırken sevgili kızımı sadece okuyarak, çalışarak kazanacağına ikna etmek...



Güle güle Solotürk

ABD'li rakiplerinin bile gösterilerini büyük bir takdirle izledikleri Solotürk pilotu Yarbay Emre Mert, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda yaptığı muhteşem şovun ardından (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçmişti) emekli oldu. Eminim, Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisini en iyi şekilde temsil eden bu kahraman pilotunu uygun şekilde madalya ya da şiltle ödüllendirmiştir. Ama ben de bir Türk vatandaşı olarak İzmir ve İstanbul'da defalarca izlediğim Solotürk'e, bize yaşattığı gurur ve heyecan için özel olarak teşekkür etmek istedim.







Bu arada bir de naçizane öneri: Acaba Konya Büyükşehir Belediyesi, Yarbay Emre Mert'in ismini, 3. Ana Jet Üssü'nün yakınında yapılan yeni parklardan birine verebilir mi?



Gaf kürsüsü

Kanal D Haber muhabiri, merakın ömrü uzattığına ilişkin habere başlarken "Meraktan kim ölmüş derler ya..." dedi. Oysa o sözün doğrusu "Yalandan kim ölmüş" idi.



Zap'tiye

Görüntü sosyal medyadan. 2075 yılına projeksiyon yapılmış. Bugün havalarından geçilmeyen sahne sanatçılarımız tonton birer ihtiyara dönmüş. Ama Ajda yine her zamanki formunda...









Ne demiş?

"Ben sahte bacaklar istemiyorum. Sahte bacaklar bana yaşadıklarımı hatırlatacak." (İsrail saldırısında bacakları kopan Filistinli çocuğun sözleri)