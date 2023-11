Oldum olası duanın gücüne inanırım, her inançlı insan gibi... Hayır duası almak önemlidir, ailede de, işte de, siyasette de...

Siyaset oy almak için yapılır. Önce oy alacaksın ki, halka hizmet fırsatını elde edebilesin. Ancak mevcut iktidarın 14 yıla varan rakipsizliğinde, aldığı oylar kadar, aldığı hayır dualarının da rolü olduğuna inanıyorum.

Pazar günü Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin açılış töreni için Arnavutköy'deydim. 150 dönüm üzerine inşa edilen yapı, gerçekten de "şehir" adımı sonuna kadar hak ediyordu. 23 bloktan oluşan 928 yatak kapasiteli tesis ve 400 yataklık rezerv alanı; yaşlıların, sanatçı ve sporcuların son baharlarında onlara bakım, tedavi ve keyifli bir sosyal hayat imkanı sunuyor. Tesis, pek çok yaşlı insanımıza daha önceki yaşamlarının çok üstünde bir konfor sunmasıyla da dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor.







Dünyanın din savaşlarına doğru sürüklendiği şu günlerde, bahçesinde cami, kilise ve havrayı buluşturan bu şehir, insanlığa da çok önemli bir mesaj veriyor.

Dedim ya, siyasette oy kadar, hayır duası da önemlidir. Bu merkezden yararlanacak yaşlılarımızın göğe yükselecek şükür ve şükran duaları da onlara bu olanağı sağlayanlara yeni başarılar getirecektir kuşkusuz...

Vefa artık Arnavutköy'de bir semtin adı... Artık kimse, kimsesiz kalmayacak.



Dünyanın merkezi Çorum

Bu tanımlama, iddianın ortaya atıldığı 2021 yılından itibaren özellikle sosyal medyada çok dolanıp durmuştu. Milyonlarca kişi bu iddiayı internet üzerinden paylaşıp, tartışmıştı. Sözde Google ve NASA, dünyadaki kara parçalarını ölçüp biçmiş, ağırlık noktasının Çorum olduğuna hükmetmişti. Öyle ki; Belediye Başkanı, şehrin girişine "Dünyanın merkezine hoş geldiniz" yazan koca bir tabela bile dikmişti.

Pazar günü Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonluk soru ise şöyleydi: "İlki Sinop İnceburun ile Hatay'ın en güneyine, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en bat ucuna kuş uçuşu çizilen iki çizgi nerede kesişir? A-Çorum B-Yozgat C-Sivas D-Tokat."

Yarışmacı Eyüp İşler zihninde dakikalarca ölçtü, biçti, bir milyon lirayı alıp gitmek varken, haritadaki yerini bile bilmediği "Tokat" cevabını vererek 50 bin lira ile yetinmek zorunda kaldı. Zira doğru yanıt "Çorum" olacaktı. Yarışmacı biraz aktüalite ile ilgili olsaydı, hınzırlığıyla ünlü Soru Bankası'nın, dünyanın merkezi (!) Çorum'a atıfta bulunacağını tahmin edebilirdi.



Sahte Atatürk rezaleti

Her şeyin sahtesine öyle alıştık ki... Sahte doktor, sahte avukat, sahte öğretmen, sahte bal, sahte biber, vs... Son zamanlarda bir de Atatürk'e benzerliğini kullanıp, onun gibi giyinerek cebini dolduranlar türedi. Milli bayramlarda üniforma ya da frak kuşanarak birlikte fotoğraf çektirdikleri vatandaşlardan para alanlar bile vardı. Ama son uygulama beni çok rahatsız etti. Mareşal kostümü giymiş bir Atatürk taklitçisi, bir düğünde masa masa gezip konukları selamlıyordu.







Bu işin sonu nereye varır bilmem ama gidişatın iyi olmadığı belli. Tıpkı düğünlerde, açılışlarda Mevlevi sema gösterilerinin dans şovu niyetine kullanılması kadar sakil bir durum.

Atatürk'ü Koruma Kanunu bu rezillik için devreye girmeyecekse, ne zaman girecek?



Gaf kürsüsü

Kuru Otlar Üstüne filminin senaristi Akın Aksu, filmi eleştiren Kutsal Motor sitesinin sahibine tehdit yağdırdı: "Sergilediğin tavırları sana yediririm. Arkadaşlarının cezaları ve pişmanlıkları kat kat artacak. Aklını kaybetmekten korkan Nietzsche tandanslı bir yazar, insan öldürme deneyimini tatmak ister."



Zap'tiye

Gazze'de ölen çocukların vebali, Netanyahu kadar, İsrail'e yaptırımı reddeden o dört Arap ülkesi liderinin boynundadır.



Ne demiş?

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin açılışında konuşan, kurumun en eski sakinlerinden Füsun Kaslak (Süslü Füsun) "Sayın Cumhurbaşkanım, biz Allah'tan sonra size tapıyoruz" deyince, Erdoğan kürsüde düzeltme yaptı: "Sanırım hanımefendinin dili sürçtü. Biz Allah'tan başka kimseye tapmayız."