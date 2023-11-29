Tik Tok denilen rezilliğin sonunda gelip dayandığı nokta kimseyi rahatsız etmiyorsa batsın bu dünya...

Canlı yayın açıp gömlek düğmelerini teker teker açarak bir saatte 100 bin lira toplayan "Laz Kızı" takma adlı G.D. önce "müstehcen yayın yapma" suçuyla tutuklandı, ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Aldığı para da yanına kâr kaldı. Üstelik 5 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.







Muhtemelen bu bedava reklamla G.D.'nin takipçileri ikiye, üçe katlanmış, şimdi ağızlarının salyasıyla kadının yeni şovunu (!) bekliyorlardır. Peki bu kadar mı? Değil tabii. Bu olaydan cesaret alanların her anlamda önü açılacak. Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak. Nitekim kapladı da... Detaylarını burada anlatamayacağım bir fuhuş yuvası iklimi sosyal medyaya hakim oldu.

Tik Tok'un ahlaki erozyon yaratacağını daha ilk aylarında bu sütunlarda yazmış bir kahin (!) olarak daha fazlasını öngörmeye cesaretim yok. Ama artık birileri bu kuralsız fuhuş yuvasının kapısına kilit vurmalı.



Gazze'nin asil ve merhametli halkı

ABD'de yarım saat elektrik kesilir, bütün mağazalar yağmalanır. Polis, siyahi birini öldürür, çıkan isyanda bütün dükkanlar soyulur. Dünyanın hemen her yerinde deprem felaketi hırsızlar için bulunmaz fırsattır.

Peki ya ölümün kol gezdiği, taş taş üstünde kalmayan, insanların bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı, Filistin polisinin bile kendi güvenliği olmadığı için görev yapmadığı Gazze'de?..







Dilerseniz bu sorunun cevabını bölgede uzun süredir görev yapan El Cezire televizyonunun muhabirinden dinleyelim:

"Açlık, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok. Polis, savcı, hakim bulunmamasına rağmen yağmalama yok. Cinayet yok. Evine dönen herkes bıraktığı gibi buluyor."

İşte ben buna, inançlı ve asil bir halkın feraseti derim. Yaşasın Filistin Günü...



Bodrum'un mavisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hafta içinde Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiğini açıkladı. Türkiye 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında dünya miras listesi adayları ile ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak.

Hayırlı olsun. Bu, bana yaşanmış bir olayı hatırlattı:

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Karaağaçlı), British Museum'a mektup yazıyor, diyor ki: "Bizim Halikarnasos'taki mozolenin frizleri (Eski Yunan ve Roma yapılarında, taban kirişiyle çatı arasında kalan, üzeri boydan boya kabartmalarla süslü bölüm) sizin müzenizde duruyor. Onlar Bodrum'un mavisine yakışır." Müzeden cevap geliyor: "Sizin gibi değerli bir yazarın müzemizle ilgilenmesi bizi çok gururlandırdı. Tavsiyenize uyacağız. Müzemizin o bölümünü hemen Bodrum mavisine boyatacağız."

Bu da "kültürel yüzsüzlük" olsa gerek...



Gaf'let kürsüsü

Fransız devlet televizyonu TV5Monde sunucusu Muhammed Kaci, katliamları savunan İsrail Ordu sözcüsü Rafowics'e "Siz de Hamas gibi davranıyorsunuz" deyince işten atıldı.



Zap'tiye

İSKİ suya yine astronomik zam yaptı. Vücudumun 5'te 3'ünün su olduğuna hiç bu kadar sevinmemiştim. Resmen para içinde yüzüyorum.



Ne demiş?

"A Haber'in girmediği eve evangelist Hıristiyanların, siyonist Yahudilerin ve emperyalist yamyamların algı operasyonları girer." (Sabah Ajansı sunucusu Erkan Tan'ın kapanış cümlesi)