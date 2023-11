Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son derece önemli açıklamalarda bulundular. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına yapılanları tek tek anlatıp, konuyla ilgili 2024 eylem planını açıkladılar.

Hemen her kesimden kadın oradaydı. Bir tek, aile birliğimizi tehdit eden, toplumu örf ve adetlerinden uzaklaştırma amacı güden İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık diye ağızları köpürerek bağıran muhalif kadın gazeteciler, yazarlar, yorumcular, yönetmenler, senaristler yoktu. Basın mensupları için ayrılan bölümde tek bir muhalif kadın gazeteci göremedim. Muhtemelen bu toplantıyı, hafta sonu tatilini bölecek kadar önemli saymadılar.

Belki de o sırada İstanbul Sözleşmesi'nin içinde özenle korunan ve kayrılan sapkın örgütlerin organizasyonlarını takip etmekteydiler...



Kenan İmirzalıoğlu'na tokadı yakıştıramayınca...

Atv'nin yıllar geçmesine rağmen cazibesinden hiçbir şey kaybetmeyen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'deki ilginç soru şöyleydi:

"Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır? A) Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'ya B) Halit Akçatepe'nin Kemal Sunal'a C) Çetin Tekindor'un Cem Yılmaz'a D) Şener Şen'in Kenan İmirzalıoğlu'na."

Yarışmacı Tahir Bey 200 bin liralık bu soru için seyirci jokeri hakkını kullandı.







Seyircilerin büyük bir bölümü "C) Çetin Tekindor'un Cem Yılmaz'a" şıkkını tercih etti. Yarışmacı da seyircilerden etkilenip "C" deyince yanlış cevap verip, 50 bin liraya razı olmak zorunda kaldı. Zira Kabadayı filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu'nu rol gereği peş peşe tokatlamıştı. Yarışmacının son cümlesi ise her şeyi özetler nitelikteydi:

"Sanırım seyirci, tokatlanmayı Kenan İmirzalıoğlu'na yakıştıramadı..."



Evlat acısını öğrendiler

İbranice bir kaynaktan edindiği ve Tel Aviv'i sarsan haberi Melih Gökçek sosyal medya hesabından duyurdu.

Netanyahu'nun eşi Sara'nın ilk eşi Doron Neuberger'den olan oğlu General Rabel Doron Neuberger, Gazze'de Hamas direnişçileri tarafından öldürülmüştü. Rael, şehir savaşı operasyonlarından sorumlu 109. Tugay'ın komutanıydı ve ölmesi İsrail ordusu için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyordu.







Allah kimseyi, ne dostumu, ne düşmanımı evlat acısıyla sınamasın. Ama Gazze'de masum bebeleri katledenler, bunun için emir verenler, aynı acıyı bir kez olsun tatmadıkça bu vahşetin sonu gelmez.



Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmasında ODTÜ mezunu telefon jokeri, "1, 2, 3, 4, 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunu bilemeyerek herkesi şaşırttı. (Doğru cevap: 3)



Zap'tiye

Dilan Polat olayından sonra kararsız kaldım. Naylon poşet mi yoksa naylon fatura mı dünyamızı daha çok zehirliyor?



Ne demiş?

"Annem gibi ölseydim, bu kadar acıya şahit olmazdım." (Filistinli bir kız çocuğunun yürek yakan sözleri)