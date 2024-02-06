Asrın felaketinin yıldönümündeyiz. Allah, deprem kurbanlarının mekanlarını cennet eylesin, acılı yakınlarına sabır, evini barkını yitirenlere yeniden mücadele azmi versin.

Geçenlerde Türkiye'deki yabancı misyon şefleri deprem bölgesindeydi. Koca koca devletlerin elçileri bölgedeki yıkımın boyutunu gördüklerinde "Bu bizim başımıza gelse altından kalkamazdık" dediler. Allah'a çok şükür, devletimiz yara sarma kabiliyeti açısından dünyada rakipsiz. Bir yıl içinde enkaza dönmüş şehirler ayağa kalktı. Depremzedeler eskisinden daha konforlu evlerine ve işyerlerine kavuştu, kavuşuyor.









O felaket günlerinde en çok yorulan kişi, dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, şimdinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'du. Ayağında sarı çizmeleri, uzamış sakalları, uykusuzluktan kızarmış gözleriyle yerine konulması gereken her taşın altına elini uzattı, insanüstü bir mesai yaptı.

Kurum'un edindiği bu büyük tecrübe ve manevra kabiliyetinin İstanbul için çok değerli olduğuna inanıyorum. Onun İstanbul'u sokak sokak çalışıp, deprem olasılığına karşı proje üzerine proje geliştirmesi de bunun belgesi. İstanbul halkı mumla arasa, depreme karşı bu kadar hazır bir bürokrat bulamaz.

Bu fırsat değerlendirilmeli.



Benim paramla İmamoğlu reklamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve başkan Ekrem İmamoğlu'nun reklamları pek çok televizyon kanalında sıkça dönüyor. Reklamını yapabilecek icraatı nereden bulabildilerse artık?..

Bunları izlerken aklıma bir soru takıldı: İBB'nin televizyon reklamlarının parası niye benim cebimden çıksın? Öyle ya, her yıl belediyeye vergi olarak tonla para ödüyorum. Bu paralar niye Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler için yürüttüğü reklam kampanyasına gitsin?

Hem hizmet alamayacağım, hem de beyefendi benim paramla oy toplayacak, öyle mi? Göreve geldiğinde cenaze araçları ile kamyonetleri bile Yenikapı'da "makam aracı" diye sergileyip tasarruf nutukları atmışlardı. İBB hemen vatandaşın cebinden karşılanan bu reklam kampanyasının hesabını vermeli. Yok öyle yağma...



Christian Atsu Stadı olsun

Hatay Stadyumu depremin yaşandığı 6 Şubat 2023'ten bu yana kaderine terk edimiş durumda. Sosyal medyada paylaşılan tarla haline gelmiş, yabani otlar bürümüş zeminin hali yürek burktu.







Statta son oynanan maçı Hatayspor, Kasımpaşa'ya karşı Christian Atsu'nun attığı frikik golüyle kazanmıştı. Bu, Hatay Stadyumu'nda atılan son goldü. Ne yazık ki aynı Christian Atsu deprem felaketinde hayatını kaybetti.







Yapılacak olan belli: Eskisinden çok daha güzel bir stat oraya dikilmeli ve adı Ganalı futbolcunun hatırası yaşasın diye Christian Atsu Stadyumu olmalı.



Gaf'let kürsüsü

İstanbul Başakşehir'de spiker Ahsenur ASLAN drift attığı anları kaydedip "Çam Sakura'yı yıkmaya geldim" notuyla paylaşınca 33 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.



Zap'tiye

Asrın afetine "Asrın dirilişi" ile karşılık veren, kimseyi aç, açıkta, aşsız ve damsız bırakmayan yüce devletimize Allah zeval vermesin.



Ne demiş?

Bir trafik polisi, denetim yapılan otobüste vatandaşların emniyet kemerlerini takmadığını görüp, "Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz" deyince, yolcuların tamamı emniyet kemerlerini takmaya başladı.