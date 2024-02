Moda, akım, trend, challenge... Adına ne derseniz deyin. Ama artık ben buna "insanı sürüleştirme operasyonu" diyorum.

Sosyal medyada biri bir tuhaflık yapıyor, anında peşine milyonlar takılıyor. Oyuncunun biri dizide pavyon dansı (!) yapıyor, ertesi gün herkes sosyal medyada konsomasyona çıkıyor.









Şimdi de bir "dil çıkarma pozu" var ki tek kelime ile iğrenç. Bunun ülkemizdeki en iddialı temsilcisi ise oyuncu Demet Özdemir. Mübarek, biraz daha antrenman yapsa bukalemun gibi diliyle sinek yakalayacak.







Yahu size çocukken öğretmediler mi? Dil çıkarmak her şeyden önce ayıptır. Dahası, şımarıkların en ilkel alay biçimidir.

Ama millete gösterecek başka bir şeyiniz kalmadıysa o başka tabii...



Hangisi daha utanç verici?

Bir kadın, restoranda yemek yedikten sonra kalan yiyecekleri eve götürmek için yanında getirdiği saklama kabına koydu. Ardından da bir video çekti. Dedi ki, "Şu anda garsonlar hatta eşim bile bana tuhaf tuhaf bakıyor. Ama ayıp olan artan yiyecekleri eve götürmek değil, onları çöpe terk etmektir."

Video sosyal medyada anında viral oldu. Çoğunluk, kadına büyük destek verdi.

Benim de oyum o kadına. Çünkü biz de ailece dışarıda yemek yediğimizde ekmek ve pideler dahil, kalan tüm yiyecekleri paketletip evimize götürürüz. Allah'a çok şükür, muhtaç olduğumuzdan değil. Nimete ve emeğe saygımızdan. Bundan da asla utanmayız. Bizim evde her kırıntı kendine bir boğaz bulur. En kötü ihtimalle o lokma bir sokak hayvanını mutlu eder.

Lütfen siz de utanmayın.



Donduktan sonra yanmak

ABD'de 1975 kişinin cesedi, kendi talepleri üzerine sıvı nitrojen tanklarının içine konulup eksi 276 derecede dondurulmuş. Bu kişiler ileride tıbbın ölümsüzlüğü keşfedeceğini ve yeniden çözülüp hayatlarına sonsuza dek devam edeceklerini umut ediyorlarmış.

Diyelim ki umutları gerçekleşti. 1000 yıl sonra hayata döndürüldüler. Peki o yeni hayata uyum sağlayabilecekler mi? O eski yaşamlarını yerinde bulacaklar mı? Köksüz, ailesiz, bir başlarına yaşamayı becerebilecekler mi?

Peki ya, uyandıkları dünyayı sevecekler mi? Öyle ya, bir de bakmışlar ki nükleer savaş sonucu dünya cehenneme dönmüş. İnsanlar cam fanuslar içinde yaşamaya mahkum olmuş. Ya da uzaylılar dünyayı ele geçirip insanlığı köleleştirmiş.

Ve siz donduğunuzla kalmışsınız... Brrrrr... Hayali bile insanı donduruyor.



Gaf'let kürsüsü

Edirne'de yandaki inşaat yüzünden temeli kayan koca site iki direkle sabitlendi. (!)









Zap'tiye

Bilim adamları her gün 0,2 gram altın yemenin vücuttaki zehirli maddeleri dışarı attığını belirlemişler. Hemen kuyumcuya gidip yarım ekmek arası çeyrek yaptıracağım. (!)



Ne demiş?

A Haber'de Cansın Helvacı sordu: "Bizim ABD ile ilişkimiz nasıl?" Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu cevapladı: "Elbette parçalı bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Ancak meteorolojik olarak açıklanabilecek bir durumda."