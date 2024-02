Siz bakmayın Gazze haberlerinin bültenlerde son sıraya düşmesine, (Hatta "Dünyadan ilginç haberler" bölümünde yer alacak kadar sıradanlaştırıldı) orada yaşanan katliamın boyutu her geçen gün artıyor. Yahu insanları açlığa susuzluğa mahkum ettiler, bebeler karınlarını tuta tuta açlıktan ölüyor, dahası var mı?

Üretken okurumuz Ali Uygur, İsrail'in bölgedeki siyonist işgal hareketini bu yönüyle analiz etmiş:

"Yüksel beyciğim, dünya tarihinde Türk devletleri hariç bütün devletlerin tarihinde mutlaka vahşet, katliam ve soykırım vardır. Türk devletlerinin tarihinde işgal, sömürü ve soykırım yoktur. Bugün insan hakları ve demokrasi dersi vermekte şampiyonluğu kimseye bırakmayan ABD ve AB ülkeleri önce kendi kirli tarihlerine bakmalıdır.







Nihayet beklenen gün geldi; Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail hakkında soykırım yaptığına ilişkin verdiği belgeleri kabul ederek 'ihtiyati tedbir' alarak davayı esastan görüşmeye başlaması pratikte bir yaptırımı olmamasına rağmen sembolik olarak çok değerlidir.

Artık siyonist işgal rejimi İsrail, dünya vicdanında işgalci, soykırımcı damgasını yemiştir. Bu saatten sonra dünya halkları Yahudi soykırımını değil, İsrail'in yaptığı Gazze soykırımını hatırlayacaklardır.

Bir sözüm de İslam ülkelerine; Filistinliler bu zamana kadar siyasi, ekonomik ve kültürel olarak neden desteklenmedi? Neden Filistin'in güçlü bir ekonomisi, savunma sanayii yok? Neden uçağı, tankı, güçlü hava savunması yok? Neden Filistin dünyada yalnız bırakılıyor?

Eğer bu saatten sonra Filistin diye bir derdimiz olacaksa ilk önce siyonist işgal rejimini tanıyan bütün ülkelerin (Özellikle İslam ülkelerinin) bu tanıma kararını iptal etmeleri, bu ülkeyle bütün diplomatik, ekonomik, kültürel ilişkilerini kesmeleri ve iki devletli çözüm için İsrail'e her yönden (Askeri harekat her zaman önceliğimiz olmalı) baskı yapmaları gerekir.

Unutmayalım ki zulmü yapan kadar ona destek veren, ses çıkarmayan da suçludur. Yarın tarih bunları büyük bir utançla anacak ve sayfalarına yazacaktır."



CHP neden kaybediyor?

Köşemizin kadim okurlarından Ali Aktulga bu kez de muhalif cepheyi analiz eden bir yazı kaleme almış:

"Yaşımız gereği Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde, çok farklı ortamlarda ilginç seçimler yaşadık. Sol ve sağ olarak tanımlanan seçmen profilinin; solda çok fazla değişmediğini ama genellikle iktidarı belirleyen sağ seçmenin aslında takım tutar gibi belli bir partiye destek vermediğini, beğenmediğini de uyardığını ve hatta getirdiği gibi göndermeyi de çok iyi bildiğini yaşayarak gördük. Sırasıyla AP, ANAP, DYP'de ve hatta en son AK Parti'de bile.

CHP ile merkez sağ partilerin seçmeni arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Demokratik cezalandırma sistemi çalışmazsa ne iktidar, ne de muhalefet partilerinin siyasetçileri kendilerini eleştirmeye ve değiştirmeye yanaşmıyor maalesef.

CHP'nin kendi %25'ini aşamamasının en önemli sebebi, seçmeninin hatalara rağmen partisini uyarmayıp fanatik bir şekilde destek vermesidir."



HAFTANIN ŞİİRİ

DAYANIRDIM

Yastığında kılıf olsam

uyansak yanak yanağa

Sokağında lamba olsam

ışığım düşse karanlığına

Saksında çiçek olsam

su beklesem toprağıma

Belki o zaman dayanırdım

bu zalim yalnızlığa...

Aşk Tedavülden Kalkmadan - 2005



Gaf'let kürsüsü

Hindistan'da casusluk suçlamasıyla 8 aydır hapiste olan güvercin, sonunda serbest bırakıldı. Vay kuş beyinliler vay!



Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye de kadim okurum Hakan Eracun'dan: FOX'da bazı dizi isimleri Kopuk, Gaddar, Yabani gibi aşağılama sıfatları içeriyor. Yakında Serseri, Şerefsiz, Müptezel gibi dizileri de bekliyoruz.



Ne demiş?

"Leandro Kappel geçen hafta emniyet şeridini ihlalden trafik cezası yemişti. Şimdi de bir boşluk bulup cezayı kesmek istiyor." (Alanyaspor - Pendikspor maçını anlatan Tugay Kosova'nın sözü)