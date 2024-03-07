Bizim neslin görmediği bir tek dünya savaşı kalmıştı. Korkarım ona da hep birlikte şahit olacağız.

Hazır yeri gelmişken neslimin başından geçenleri özetleyeyim: 1974'de Kıbrıs'ta savaştık. Birinci ve İkinci Körfez Savaşları ile Rusya- Ukrayna savaşına tanıklık ettik. Biri post modern olmak üzere tam 4 darbe gördük. İkisi "Asrın felaketi" olarak nitelenen 3 büyük deprem yaşadık. Biri Filipinler'de diğeri Japonya'da olmak üzere 2 tsunamiye şahit olduk. 11 Eylül dehşeti ve tüm dünyanın evlerine kapandığı pandemi travması ile yüzleştik. Gazze'deki soykırımı canlı yayında izledik.







Felaket tellallığı yapmak istemem ama kapıdaki felaketin yanında bunlar fragman gibi kalacağa benziyor. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalini sürekli kafamdan kovmaya çalışsam da artık bu çabamın beyhude olduğuna inandım. Ne zaman mı? Önceki gün Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in dehşet verici açıklamasını duyunca... "3. Dünya Savaşı başladı bile" diyordu zat-ı muhterem. Rusya'ya saldırmayı planlayan NATO ülkeleri nükleer yok oluşu da göze almalıymış. Dünya hiçbir zaman nükleer savaşa bu kadar yakın olmamış... Şimdilik tarafsız görünen Türkiye, bu riski NATO'daki ortaklarına anlatmalıymış mış...

Zaten Gazze'de olup bitenler bana göre sonun başlangıcıydı. İnsanlığın günahlarından arınması, iyiliğin dünyaya yeniden egemen olması için yeni bir Nuh Tufanı'na ihtiyaç vardı.

Belli ki beklediğimize değecek. (!)



İnsanlığın sonunu Tik Tok getirecek

Yok eğer 3. Dünya Savaşı'ndan bir şekilde yırtsak bile bir başka canavarın pençesinde son nefesimizi vereceğiz. Çünkü insanlığın ebedi sonunu Tik Tok getirecek.







Hayır abartmıyorum, son derece ciddiyim. Hatta "getirecek" ne kelime? Getirdi bile...

ABD'de engellilere saldıran, koltuk değnekleriyle yürüyenleri kündeyle yere savuran, üstelik bu rezilliği arkadaşına kaydettirip sosyal medyada paylaşan sapık bunu sadece takipçi sayısını arttırabilmek için yapıyor.

İzmir'de ders sırasında öğretmenlerinin karşısına geçip saçma sapan dans eden öğrencilerin amacı da sosyal medyada beğeni almak, yeni takipçiler kazanmak. Sırf takipçi sayısını yükseltmek adına babasını arayıp "Annem seni aldatıyor" diyen genç kızı bile gördü bu gözler.

"Like" almak uğruna daha ne kadar çirkinleşebiliriz bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da; Tik Tok'un, türümüzün devamı için nükleer savaştan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğu.



Yok artık!..

Pavyonu ve orada çalışan bir konsomatrisi eksen alan İnci Taneleri dizisinin çekildiği pavyona turistik turlar düzenlenmeye başlanmış. Turun fiyatı kişi başı 10 bin liraymış ve Mart ayı sonuna kadar tüm kontenjanlar doluymuş.

Bunun üzerine yazarım yazmasına da, bırakın benim köşeyi, Günaydın'ın sayfaları bile yetmez...



Şeref kürsüsü

Depremin yıldönümünde bir hafta süreyle Hatay'da bulunan ve burada depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışan oyuncu Saruhan Hünel'in tüm sanat camiasına örnek olmasını diliyorum.



Zap'tiye

Dünyanın en uçucu gazı hangisidir? Helyum? Neon? Argon?.. Bilemediniz, adayların seçim öncesi vaatleri...



Ne demiş?

"Bir kurdun arkasından 40 it havlamıyorsa ona kurt denmez." (BBCS'de Cezayir'in sözü)