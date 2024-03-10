Taş Kağıt Makas dizisinde bu hafta yayınlanan bir sahne tam da Kadınlar Günü'nün arifesinde kadınlarımızı hem dehşete düşürdü hem de üzdü.







Geçen hafta gencecik masum bir kızı acımasızca öldüren Feriz, bu hafta yine alemdeydi. Holdinginin bulunduğu binaya dört eskort kız çağırdı. Sehpanın üzerindeki çanağa içki doldurdu ve kızlara dönüp, "Kim bu çanaktaki içkiyi köpekler gibi içip bitirirse ona son model arabamı vereceğim. Ama köppekler gibi" dedi. Kızların hepsi el kaldırarak bu işe gönüllü oldu. İçlerinden biri gelip çanağa eğildi. Feriz havlamasını istedi. Kız "Hav" dedi. Bizimki beğenmedi: "Köppek gibi dedim kızım. İt gibi... Sokak iti gibi havlayacaksın." Kız, isteği yerine getirip çanaktaki içkiyi bitirerek, anahtarı kaptı...







Uzun süredir kadın cinsini bu kadar aşağılayan, bu denli rezil ve aciz duruma düşüren dizi sahnesi izlememiştim. Üstelik tam da Kadınlar Günü'nün öncesine denk gelmişti.

Sahi, İnci Taneleri'nin Dilber'i de geride bıraktığımız günlerde kocasının tecavüz ve şiddetine maruz kalmıştı değil mi?

Bizim dizi aleminde Kadınlar Günü bir acayip kutlanır vesselam!..



İÇİMDEN GELDİ

Galatasaraylı Icardi'yi el birliği ile futbolculuktan çıkartıp pop ikonuna çevirdik. Adına atfedilen şarkılar, eşiyle durmaksızın çevirdiği reklam filmleri sayesinde biz onun futbolcu olduğunu unuttuk, o da neredeyse futbolu...







Icardi, Dünya Kadınlar Günü'nde sahaya jest olsun diye pembe saçlarla çıktı. Benimle birlikte maçı izleyen 8 yaşındaki kızım "Aa, ne kadar da Ebrar'a benzemiş değil mi?" dedi. Ben de yanıtladım: "İçinden gelmiştir..."



Bu kez oyuncu ihraç ettik

Dizilerimiz önemli bir ihraç ürünü haline geleli çok oluyor. Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar 130'u aşkın ülkede Türk dizileri hüküm sürüyor.







Artık sadece dizi değil oyuncu da ihraç etmeye başladık. Başarılı oyuncu İlker Kaleli, Pasion Turca adlı bir İspanyol dizisinde başrol oynuyor. Fragmanı bile büyük sansasyon yaratan dizi, Antenna 3 kanalında 24 Mart'ta gösterime girecek.

Müzikte yıllardır dünyaya açılamadık. Kısmet dizi oyuncularına imiş...



Azem Hoca Türkçesi

"Yiğidi öldür hakkını ver" demişler. İnci Taneleri'ni bu köşede pavyon yaşantısını özendiriyor, batakhaneleri masum gösteriyor diye çok eleştirdim. Ama Azem Hoca'nın (Yılmaz Erdoğan) Türk Dili ve Edebiyatı konusundaki örnek duyarlılığını da ayakta alkışlıyorum.

Malum, bu dizi yüzünden pavyonların cirosu arttı, pavyon dansı kursları açıldı, Dilber'in kıyafeti yok sattı, o pavyona 10 bin liraya turistik turlar düzenlendi. Keşke birkaç izleyici de güzel Türkçe'ye, şiire, kitaba yönelse diye umut besliyorum.



Ne demiş?

Kadınlar Günü ile ilgili en anlamlı söz, Turkuvaz Medya'nın kadınlar buluşmasında Gonca Vuslateri'den geldi: "Kadınlar çiçek değil, bahçıvandır."



Gaf kürsüsü

Taş Kağıt Makas dizisinde berber, sakal tıraşı olan Fecir'in yüzünü kesiyor. Ancak bir sonraki planda berber salonundan ayrılan Fecir'in yüzünde en ufak bir iz yok.



Zap'tiye

Skoda, çalışanlarına 29 maaş tutarında ikramiye vermiş. Bir magazinci olarak motordan iyi anlarım. CV göndermeyen ne olsun!..