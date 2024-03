Köşemize yıllardır objektif eleştirileriyle katkı veren okurumuz Şerife Nalan Yılmaz, son günlerde kavga ve diskalifiyelerle gündemden düşmeyen Survivor yarışmasını masaya yatırmış:

"Yüksel bey merhabalar, Survivor 2024 All Star'da olaylar bir türlü durulmuyor. Neredeyse her yarış sırasında ya da sonrasında yarışmacılar kavgaya varan tartışmalar yaşıyorlar. Hatta Survivor'da hiçbir zaman affedilmeyen fiziksel temasa kadar varıyor olaylar.

Yıllar önce Survivor yarışmacısı Berna, Sahra'ya bir tokat attı diye yarışmadan diskalifiye edilmişti. Sonraki yıllarda da fiziksel temasın asla telafisinin olamayacağını, sonucun diskalifiye olacağını yarışmacılar da biz izleyenler de net bir şekilde öğrendik. Ancak bu sene hem de konseyde Nagihan'ın Aleyna'yı itmesiyle başlayan temaslı tartışmalarda yarışmacılar sertçe uyarılıp en fazla kazanılan ödül oyunlarına katılamama cezası alıyorlardı.









Ama son olarak Ada Konseyi'nde yarışmacı isimleri yazıldığı sırada Pınar'ın Sema'yı yazarken yılan şeklinde çizip, sonrasında dalga geçmesi, adaya geldiği günden beri Sema'yı tahrik eden konuşmalar hatta tartışmalar yapması sonucu Sema daha fazla dayanamadı ve Pınar'la fiziksel teması çok olan büyük bir kavgaya girdi. Sonraki konseyde gördük ki; Acun Ilıcalı, Sema'yı diskalifiye etti. Ama Pınar yarışmada kalmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın özel davetiyle sonradan yarışmaya dahil olan Sema'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Pınar'ın Sema'yı tahrik etmesinin sebebinin yarışmanın çok öncesinden, atletizm hayatlarından geldiğini öğrendik. Tamam, fiziksel temas yapan yarışmacıların başından beri diskalifiye edildiklerini biliyorum. Ama bu sefer olay bence çok başkaydı ve benim gibi düşünen seyirci sayısının çok olduğu kanaatindeyim. Sema, Pınar'a vururken Pınar'ın da ne yaptığını hepimiz gördük. Ağır tahrik vardı. Yanlarında olmadığı halde sırf kardeşler diye Seda'ya da sataşan bir Pınar'ın olduğu da unutulmamalı... Bu sene Survivor 2024 All Star bende tam bir hayal kırıklığı yarattı. Yarışmalarını heyecanla izlediğim tüm yarışmacılar bir arada ama birçok kez katıldıkları Survivor yarışmalarında daha önce gördüğümüz hırsı ve tatlı rekabeti göremiyorum... Sezon sonunda hangi yarışmacının birinci olacağını merak etmemle birlikte, "Acaba hangi yarışmacı yarışın sonunu getirebilecek?" sorusunun cevabını daha fazla merak ediyorum..."



Güneşli havada şemsiye

Köşemizin en çalışkan okurlarından Muharrem Akduman, ABD'nin insafsız, mesnetsiz ve adaletsiz silah ambargosuna ilginç bir benzetmeyle değinmiş:

"Yüksel'ciğim, ABD maalesef bizimle yıllardır oyun oynuyor adeta. Şimdi, uçak sorunu var. Hem de hibe değil, paramızla olsa da vermiyor! Bize, güneşli havada şemsiye veriyor ama en çok ihtiyacımız olan yağmurlu havada geri alıyor!!! Sevgiler."



HAFTANIN ŞİİRİ



ALACAĞIN OLSUN

Gönül bahçendeki çiçekler solsun

Göz pınarlarına hep yaşlar dolsun

Hiç yazın olmasın yüreğin donsun

Gelmedin, dönmedin, alacağın olsun



Gittiğinden beri kalbimde korsun

Hiç kolay olmadın şimdi de zorsun

Bunun hesabını melekler sorsun

Gelmedin, dönmedin, alacağın olsun



Hasretinle gönlüm bin parça oldu

İnan ki bu sevda beni çok yordu

Bu fırtına beni kalbimden vurdu

Dinmedin, bitmedin canın sağ olsun



Sevdanın en karası beni mi buldu?

Dermanım kalmadı ömrüm mahvoldu

Bir aşk ki ruhumu cennetten kovdu

Görmedin, bilmedin, canın sağ olsun



Yüksel Aytuğ - 2023



Gaf kürsüsü

Değerli dostum ve meslektaşım Tansu Sarı'nın tespiti: A Spor'da Trabzonspor- Başakşehir kupa maçının öncesinde yorumcu Ulaş Uğraş Özdemir "Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor'u çalıştırırken Trabzonspor'da şu anda forma giyen Umut Güneş'i Türk futboluna kazandırdı" dedi. Oysa Umut Güneş, Alanyaspor'da ilk kez Erol Bulut döneminde forma giydi.



Zap'tiye

Gel de başka ülkede yaşa...







Ne demiş?

"Eşime beni yemeğe çıkart diyorum, annesine yemeğe götürüyor." (Dertli kadının Neler Oluyor Hayatta programına gönderdiği mesaj)