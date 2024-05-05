Olacak şey mi? Oluyor işte... Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli dron kontrolü yapılınca 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 kilowatt gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.







Dikkat edin, mahalleden geçen elektrik direğine çengel atıp evine kaçak elektrik çekenlerden söz etmiyorum. Resmen trafo kurup, memleketin elektriğine çökmüşler. Bunlar yakında milletin barajına da çökerler...

Bu rezilliğe bir isim koymakta güçlük çekiyorum. Siz deyin hırsızlık, ben diyeyim eşkıyalık, başkası desin vatan hainliği...

Üstelik onların çaldığı elektrik, senin benim faturama "kaçak elektrik gideri" olarak kaydediliyor. Sizin çöktüğünüz elektriğin parasını ben ödeyeceğim, öyle mi? Yazıklar olsun... Çaldığınızla çarpılasınız inşallah...



Bravo 18 Mart Üniversitesi

Geçen hafta içinde bu köşede ABD'deki üniversitelerin Gazze protestolarını örnek vererek "Neredesiniz bizim üniversiteliler?" diye sormuştum.

Perşembe günü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen protesto yürüyüşünü A Haber'in canlı yayınında izlerken "İşte benim dünya hallerine duyarlı, geleceğimi gönül rahatlığıyla emanet edebileceğim aydın gençlerim" dedim.

Adını milli mücadelenin ve emperyalizme direnişin en görkemli muharebesinden alan 18 Mart Üniversitesi umarım diğer üniversitelerimize de örnek olur.



Bu dere daha ne desin?

Çömlekçi Çevre Platformu'nun adını son derece ilginç ve etkileyici bir sosyal medya paylaşımları sayesinde duydum.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü yakınına yapılacak çöp tesisine karşı çıkan platform, harika bir görsel ile tüm dikkatleri derelerine çekmeyi başardı.







Fotoğraf muhtemelen bir görsel efekt kullanılarak hazırlandı. Ama doğanın can çekişmesi ancak bu kadar çarpıcı bir şekilde anlatılabilirdi. Kutluyorum.



Canan Barlas'ın konuğuyum

Bu akşam A Haber'deki Canan Barlas ile Gündem'in canlı yayın konuklarından biri olacağım. Konu, özellikle dijital platformlarda yer alan dizilerin içine yerleştirilen açık ya da subliminal mesajların etkileri. Ben de naçizane bir kaç lakırdı etmeyi düşünüyorum, Allah nasip ederse.







Aslında sevgili Canan hanım ile televizyon hukukumuz çok eskilere dayanıyor. Belki kendisi bile unutmuştur. Kanal D'nin kurulduğu günlerde (1994) birlikte bir program yapmıştık.

Detaylar bu akşam 21.00'de A Haber'de...



Gaf'let kürsüsü

Aydın'ın Beşparmak köyünde 2 bin 500 yıllık taşlarla kaplı antik yola beton döktüler.



Zap'tiye

Trabzonlu boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Trabzonlu diğer boksörümüz Busenaz Sürmeli de Avrupa'da ilk kez altın madalyaya uzandı. Trabzon'dan kız isteyecek damat adayları gardını iyi alsın.



Ne demiş?

Bodrum'da bir lahmacunun 900 liraya satıldığını duyan Hakan Ural, ilginç bir tepki verdi: "Açlıktan zafiyet geçiririm yine de o parayı vermem."