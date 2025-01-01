GENEL MÜDÜR: Allah'ım sen bana yeni yılda ucuza mal edeceğim işlerde bol reklam geliri nasip et.

YAPIMCI: İki haftada yayından kaldırılmayacak, Arka Sokaklar gibi 20 yıl devam edecek dizilerim olsun inşallah.

OYUNCU: Günde 4 saat çalışıp bölüm başına 500 bin lira kazanacağım işler nasip et Allah'ım.

HABER SPİKERİ: İzlanda'daki Eyjafjallajokull yanardağı bir daha patlamasın ya Rabbim. Telaffuz ederken ömrümden 10 yıl gidiyor.

REALITY SUNUCUSU: Yüce Mevla'm en çetrefilli, en içinden çıkılmaz cinayet olaylarını bizim programa nasip etsin inşallah.

RTÜK ÜYESİ: Normalde 5 dakikasını bile izleyemeyeceğim dizileri iş gereği saatler boyu seyretmekten kurtar beni Allah'ım.

SPOR YORUMCUSU: En bariz hakem hatalarını bu sezona nasip et ki, üzerinde saatlerce tepinip, goygoy yapabileyim.

KONUK KOORDİNATÖRÜ: Bu yıl inşallah türlü naz niyaz ile donatılmış, kaprisli, kibirli, bin dereden su getirten konuklar stüdyomuzdan ırak olur.

İZLEYİCİ: Beni aptal yerine koyan, reyting oltasına takılacak balık gibi gören, dizinin son sahnesini izlemek için yarım saatlik reklama maruz bırakan düşünceden beni muhafaza eyle ya Allah'ım.

BEN: Alemleri yaratan yüce Rabbim, ekmeğini kazanmak için günde 15 saat ekran başında kalan şu garip kulunun ruhunu delirmekten, beynini küçülmekten, vücudunu obeziteden, gözlerini görmezlikten koru...



Biz dün neyi kutladık?

Önce şunu iyice bir anlayalım: Biz dün gece Noel'i değil, bir yılın bitişini, yenisinin başlamasını kutladık. Noel ise ayın 25'indeydi. Bizim kutladığımızın ne Hıristiyanlık ne de İsa Peygamber ile ilgisi vardı.

Yıllardır bu ikisini birbirine karıştırıp, bağnaz bir bakış açısıyla, yılbaşını kutlayanlara "gavur" damgası vurulması bence büyük bir haksızlık. Özellikle de çocuklara yapılan bir haksızlık. Onlara kutlayacakları, mutlu olacakları ne kadar özel gün verirsek bizler de o kadar mutlu, o kadar keyifli olmaz mıyız? Çünkü bir çocuk gülerse, dünya güler. Hele ki Ukrayna'da, Gazze'de, Suriye'de onca çocuk ağlarken, varsın bir kaç çocuk da yeni bir yıl geliyor diye sevinsin, kime, ne zararı var ki?

Yılbaşını herkes dilediği şekilde kutlamakta serbesttir. Dileyen, kilisede mum dikip, kendi inancının gereğini yerine getirir, dileyen evinde namaz kılıp yeni yılın hayırlara vesile olması için dua eder, isteyen yılbaşı ağacı süsler, isteyen camiye gidip sağ salim yeni yıla ulaşabildiği için şükür namazı kılar.

Yıl olmuş 2025... Birbirimizi yok yere suçlamaya, ötekileştirmeye, sınırlara mayın döşemeye doymadık mı?



Dünyaya 'Son Bakış'

Uzun süredir yayınlanmasını beklediğim Son Bakış belgeselini nihayet önceki hafta Salı gecesi National Geographic'de izledim.

Kanadalı ailenin 5 ile 11 yaşları arasında biri kız, 4 çocuğu vardı. Bir gün rutin bir muayene sonrası üçünün kaçınılmaz olarak kör olacağı gerçeğiyle karşılaştılar. Retinitis Pigmentosa denilen bu nadir hastalık, retinadaki görme alanının zamanla daralması ve yok olmasına sebep oluyordu. Üstelik tedavisi de mümkün değildi.

Anne ve baba için geriye tek yol kalmıştı: Çocuklarını körlüğe alıştırmak ve o karanlık güne kadar görsel hafızalarını en güzel görüntülerle doldurmak.

Bunun için kendilerine 33 ülkeden oluşan bir dünya turu rotası oluşturdular. Himalayalar'da doğum günü kutlaması, kuzey kutup dairesinde kuzey ışıklarını izlemek, Afrika'da safari, Arabistan çöllerinde deve turu, Tayland'da sörf ve daha niceleri...

İzlemesi keyiften çok acı verdi bana. Ama dersimi de aldım. Geriye ailemle geçirebileceğim ne kadar gün varsa her birinin içini en iyi şekilde doldurmak ve güzel anılar biriktirmek, bundan sonraki tek hedefim olacak...



Zap'tiye

Dün akşam saatlerinde tüm ülkeden duyulan "Çatırt" şeklindeki gürültü, büyük ikramiyeyi kaçıran piyango bileti sahiplerinin hayal kırıklığının sesiydi.

Gaf kürsüsü

"A Haber ekibi Şam'ı kuşbaşı gören Kasiyun Dağı'na çıktı." (Sunucu Cansın Helvacı'nın dil sürçmesi)

Ne demiş?

Boyacı çocuğa "Yılbaşı ne zaman?" diye sordum, "Babamın eve portakal, mandalina getirdiği gün" dedi.