Menajer Ayşe Barım'a soruşturma açılmasıyla ivme kazanan 21 menajerlik şirketine yönelik kovuşturmayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir iddiayı çok dikkat çekici bulup sizlerle paylaşmak istedim:

"Ayşe Barım, zurnanın son deliği ve bu networkün sadece menajerlik ayağındaki isim. Networkün başını çeken isimlerden birisi, Necati-Pelin Özkan çifti. Sistem nasıl mı işliyor? Bir örnekle hemen izah edeyim:

Necati-Pelin Özkan çiftinin sahibi olduğu, 'CMO Society', kapalı ve özel bir grup. Üyeleriyle her ay düzenli olarak bir araya gelen grup üyeleri, Türkiye'deki hemen hemen her sektörün en büyük kuruluşlarının yöneticileri.

CMO Society üyesi olabilmek için 'Reklam veren bir firmada pazarlamadan sorumlu GMY, CMO veya eşdeğer bir pozisyonda görev yapmak, CMO Society üyelerinden en az 3 üyenin referans olması, şirketin en büyük 150 reklam veren arasında olması' gerekiyor. Şimdi gelelim sistem nasıl çalışıyor kısmına:

Akbank Marka ve İletişim Başkanı ve aynı zamanda CMO Society'nin üyesi olan Beril Alakoç aynı zamanda, bankanın vereceği reklam için Necati-Pelin Özkan çiftinin kapısını çalıyor, Necati- Pelin Özkan çifti, Akbank'ın reklamında oynayacak en iyi (!) yüzü bulmak için menajerlik şirketlerine başvuruyor (!) daha doğrusu başvurmuyor, hali hazırda sahibi oldukları, CMO Society'nin alt ve partner kuruluşlarından birisi olan Brand Week İstanbul'un Danışma Kurulu Üyesi olan Ayşe Barım, zaten hali hazırda bir menajer! İşi Ayşe Barım alıyor, o da parlatmak istediği ve ajansında çalıştırdığı Serenay Sarıkaya veya başka birisine işi veriyor ve o kişi Akbank'ın ekran yüzü oluyor."

Tabii ki bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret. Ancak adli kovuşturma süreci pek çok sürprize gebe görünüyor. Bekleyelim, görelim...



Çok doğru bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesi ve bunun ardından aile olmayı özendirecek, aile kurmayı ekonomik açıdan kolaylaştıracak müjdeleri birbiri ardına açıklamasını son derece önemli buluyorum. Zira gelecekte ülkelerin nüfus yapıları belirleyici bir başarı faktörü olacak. Genç nüfusa sahip olanlar ilerleyecek, Avrupa'da olduğu gibi doğurganlığı azalan ve yaşlanan ülkeler güçlerini yitirecek.

Aynı tehlikenin Türkiye açısından da giderek daha belirgin hale gelmesi üzerine harekete geçen hükümetin bu yoldaki tüm icraat ve projelerini hayati öneme haiz buluyor ve yürekten destekliyorum.

Bu arada yeni doğan çocuklar için devletin ödeyeceği paraların annelerin hesabına yatırılması işlevsel olarak son derece doğru bir karar. Zira biz erkekler ne yazık ki bugüne kadar ortaya koyduğumuz tavırla bu "güvensizliği" sonuna kadar hak ettik.



Bravo Güney Kore!

Hemen her Türk vatandaşı gibi ben de Güney Korelilere büyük sempati besliyorum. Bu millete duyduğum sevgi ve saygı, Atv'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan soruyla bir kat daha arttı.

Yarışmacıya "Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir?" diye soruldu. Yarışmacı doğrusunu bilemedi ama yanıt "Görme engelliler"di.

Şu mahremiyete saygıya, ahlaki duruşa ve nahifliğe bakar mısınız?



Gaf'let kürsüsü

Kendini çevre savaşçısı olarak tanıtan Leonardo Di Caprio'nun özel uçağına binip Los Angeles'ı terk etmesi eleştiri konusu oldu.

Zap'tiye

12 yaşındaki kız çocuğunun başını taşla ezerek öldürmek nedir yahu? Taş yüreklilerin yaşattığı Taş Devri'ne lanet olsun!

Ne demiş?

"Benim çok özendiğim bir meslektir hava tahminciliği. E tutturamadınız? Tahminciyim dedim ya kardeşim, tahmin ediyorum sadece." (İbrahim Sadri'nin ilginç yorumu)