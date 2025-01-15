Bütün dünya ABD rüyasının nasıl ABD kâbusuna döndüğünü dehşet ve ibretle izliyor. Koca bir şehir kül oldu. Sanayi, teknoloji ve ekonomi devi (!) ABD iki haftadır yangını söndüremiyor.

Yangın musluklarında su olmadığı için itfaiye erleri çöpte buldukları kadın çantalarının içine su doldurup ateşin üzerine atıyorlar. Suyun olmamasının sebebi ise zenginlerin kısıtlama uyarılarına uymayıp, bu suları havuzlarını doldurmak ve bahçelerini sulamak için kullanmaları. "Havadan atılan kimyasal söndürücüler de genellikle zengin ve ünlülerin bulunduğu mahallelerde kullanılıyor" iddiası ise sıradan vatandaşları öfkeye boğmuş durumda. Zenginlerin saati 2 bin dolardan özel itfaiye ekibi kiralayıp kendi evlerini söndürmeleri de şiddetle eleştiriliyor.

Yangın kadar yıkıma neden olan bir başka tehlike ise yağma. Yangınları söndürmek için ihtiyaç duyulan insan gücü, cezaevlerinden sağlanıyor. Mahkumlar yangın söndürmeye mecbur tutuluyor. Evini yitirenler ise sokakta kalmaya mahkum görünüyor. Sigorta sistemi çöktüğü için zararlarını tazmin etme ve yeni evlere ya da iş yerlerine sahip olmaları yakın zamanda çok zor görünüyor.

Biz de yakın zamanda iki büyük felaket atlattık. Manavgat yangınını -ki başlangıç aşamasında Kaliforniya yangınından daha küçük değildi- 5 günde söndürdük. Birkaç yıl içinde yanan evleri yenileyip, bölgeyi yeniden yemyeşil kıldık.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 13 ili etkileyen depremlerin ardından mucizevi bir şekilde bir yıl gibi kısa bir sürede yeni ve çok daha konforlu konutları depremzedelere teslim ettik.

Yağma da olmadı, hırsızlık da. Millet, polis gibi komşusunun yıkık evinin önünde nöbet bekledi. Fukara kadın, üzerindeki tek kabanı çıkartıp yardım kolisinin içine koydu...

Söyler misiniz? "Süper Güç" nitelemesini kim hak ediyor?



Bunu yapmayın artık!

Ekranların en çok şikayet edilen ve RTÜK yaptırımlarından en fazla nasibini alan dizilerinden Yalı Çapkını yine okların hedefinde.

Dizinin son bölümünde yer alan kadına yönelik şiddet ve tecavüz sahnesi ekran başındakileri şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları sahneye ilişkin,

"İfakat'ın sahnesi resmen rezalet! Biz 'kadına şiddete hayır' dedikçe böyle sahneleri yapmanız... Rezilsiniz" ve "Reyting uğruna her şeyi yapıyorlar ama yazık reyting hep düşüyor. Hak ediyorsunuz", "İfakat'ın sahnesi resmen rezalet!" gibi yorumlar yaptılar.

"Ne yapalım, bunlar da hayatın gerçekleri" paravanının arkasına geçip reyting oltası sallandırma kolaycılığından ne zaman vazgeçeceğiz acaba?..

Gazetecilere yeşil pasaport

TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gazetecilerin hususi (yeşil) pasaport alabilmesi için hazırladığı yasa teklifini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TBMM'ye sundu. Teklife göre 15 yıl bilfiil gazetecilik mesleğini icra edenler ile serbest ve sürekli basın kartı sahibi basın mensuplarına bazı kamu görevlileri gibi yeşil pasaport verilecek.

Biz gazeteciler her daim vatandaşın hakkını savunmak için nefes ve mürekkep tüketiriz. Ancak sıra kendimize geldiğinde her nedense aynı cevvalliği göstermeyiz. Yeşil pasaport aslında yıllar önce bizlere verilmesi gereken bir haktı. Zira bir basın mensubunun pasaport ve vize işlemleri için en az 10-15 gün beklemesi artık kabul edilemeyecek bir vakit kaybı. Yeşil pasaport meslektaşlarımızın hem işlerini kolaylaştıracak hem de uluslararası rekabette geriye düşmelerini önleyen bir uygulama olacak.

TBMM'deki değerli vekillerin tüm siyasi kimliklerinden arınıp, teklifin hangi partiden geldiğine bakmaksızın bu öneriyi yasalaştırmalarını umuyorum.

Gaf kürsüsü

Sevgili dostum ve meslektaşım Tansu Sarı, beIN Sports'ta Başakşehir-Galatasaray maçı sonrasında spiker Güntekin Onay'ın sözlerini not almış: "Kaleci Muhammed Şengezer'in kısa düşen uzun pası..."

Zap'tiye

CHP'li belediyelerde yolsuzluktan geçilmiyor. Memleketi yönetmeye talip olanlar adeta "fragman" gösteriyor. Herkese iyi seyirler...

Ne demiş?

"Evlat acısı başka bir şey, aldığın nefes bile boğazını kesiyor gibi hissediyorsun." (Arka Sokaklar'da Selin'in sözü)