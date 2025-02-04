Ha bire İmralı'ya gidip geliyorlar. Yetmiyor, cezaevlerini tek tek dolaşıyorlar. Bunlar böyledir işte. Yüz verirsin, astarını isterler...

Türk devleti büyüklük göstermiş. "Ya terörden arınıp gerçekten siyaset yapın ya da terörist yoldaşlarınızla birlikte gömülün" demiş. Bunun "Köprüden önce son çıkış olduğunu" görmezden gelip, köprü yolunda araçtan inerek piknik yapıyorlar adeta...

Muhtemelen deniz havasını sevdiler. Ha bire gidip gelmek istiyorlar İmralı'ya...

Belli ki bebek katilinin de hoşuna gitti bu ilgi alâka... Tek başına adada pineklemek yerine yoldaşları ile hasbihal etmeyi kim istemez? İster ki ha babam gelsinler, gitsinler... Bu arada namlunun ucundaki, mağaranın dibindeki terörist kardeşleri de azıcık soluklansın, değil mi?

Ey sütü bozuk terörist tayfası; silah bırakma ve fesih çağrısı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bakın, ağa babanız ABD de artık Suriye'den çekiliyor. Köprünün ayağına gömülmeden kaçırmayın son çıkışı...



Adalet bunun neresinde?

Pınar Gültekin'i hatırlarsınız. 2020 yılında Cemal Metin Avcı adlı cani tarafından bir varil içinde yakılarak öldürülen dünyalar güzeli, üniversite öğrencisi kızımız.

Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, cezada "haksız tahrik indirimi" yapılmasını istedi. Yani yakılmasını "canavarca" bir eylem saymadı. Böylece cezası 23 yıla düştü. Bu durumda caninin 11 yıl sonra özgür kalma ihtimali ortaya çıktı.

Bir masum insanı alıp önce şiddet uygulayarak bayıltacaksın, sonra ellerinde boğmaya çalışacaksın, ardından silahla yaralayacaksın, henüz canlıyken varilin içine koyup yakacak ve üstüne beton dökeceksin. Sonra da bu eylem "canavarca hislerle gerçekleştirilmemiş" olacak öyle mi?

Bu karara muhalefet şerhi koyan iki Yargıtay üyesinin ellerinden öpüyorum. Diğerlerini ise vicdanlarıyla baş başa bırakıp empati yapmaya davet ediyorum: Ya Pınar sizin kızınız olsaydı?

Türk insanının adalete inancını ve güvenini sarsan bu kara lekeyi bir an önce temizleyin ve kararı düzeltin!



Mourinho'nun oyun parkı

Yeter artık oynama şu takımla Jose Mourinho. Ne Türkiye senin oyun parkın ne de Fenerbahçe oyuncağın. Unutma ki bu taraftar 10 yıldır şampiyonluk bekliyor. Her maçta neden bu insanlara eziyet çektiriyorsun?

Kadronda Tadiç varsa, Tadiç oynar. İki kere iki dört... Yok eğer canın adrenalin istiyorsa git zippline yap, paraşütle atla, ne bileyim Fırtına Deresi'nde rafting etkinliğine filan katıl. Taraftarın kardiyosuyla oynamak nasıl bir zevktir ki kardeşim?

Türkiye'ye geleli sadece saatler olmuş iki stoperi böylesine hayati bir maçta yan yana oynatmak da nedir? Adamlar daha stattaki tuvaletin yerini bile bilmiyorlar yahu...

Tamam, senin deli olduğunu artık bütün dünya biliyor. Ama bizi de koğuşuna kapatmaya ne hakkın var?..



Gaf kürsüsü

İstanbul'da kendine sahte polis kimliği yapan şahıs, rütbe kısmına "Başkomser" yazınca yakayı ele verdi. (Doğru yazılışı: Başkomiser)

Zap'tiye

Bir yandan artan UFO ihbarları, diğer taraftan sonu gelmeyen uçak kazaları... Göklerde garip bir şeyler oluyor, Allah hayra çıkarsın.

Ne demiş?

"Az yiyenin hekimle, düz gidenin hakimle işi olmaz." (Sosyal medyadan)