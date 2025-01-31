İstanbul olarak toplu ulaşım kazalarında bu alandaki tüm rekorların sahibi Kalküta'yı geride bırakmak üzereyiz. Gün geçmiyor ki İstanbul'da bir belediye otobüsü ya da metrobüs kazaya uğramasın.

Bu iş artık sorumsuzluğuyla nam salan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifinden kurtarılıp tamamen Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna geçmeli.







Ben de zaman zaman belediye otobüslerine biniyorum. Gözlemlediğim kadarıyla hem araçlar teknik açıdan bakımsız hem de şoförler psikolojik yönden son derece zorlanıyorlar. Bu durum da kaza riskini arttırıyor doğal olarak. Buna bir de kilitlenen trafik ve şoförlerin ekonomik durumunun giderek kötüleşmesinin getirdiği stres yükü eklenince vaziyet daha da vahim hale geliyor. Düşünün, aylardır Saraçhane'de eylem yapıp belediyeden birikmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışan halk otobüsü şoförleri kendilerini nasıl işlerine versin?

Teknik ve ekonomik iyileştirmelerin yanında şehir içindeki toplu ulaşımda görevli tüm sürücülere psikolojik destek verilmesi şart. Hatta her yıl psikolojik testten geçirilmeleri büyük bir zaruret. Yoksa faciaların ardı arkası kesilmeyecek...

Bu arada biz yolculara düşen görevler de var. Zaten ağır bir psikolojik travma yaşayan şoför kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım, onlara yardımcı olalım. Lütfen...







Deepseek 'Desteksiz Sallama'

Deepseek adlı Çin işi yapay zeka uygulaması dünyayı salladı sallamasına ama benim yaptığım mini testten sınıfta kaldı.

Uygulamaya "Yüksel Aytuğ kimdir?" diye sordum, aşağıdaki bilgiyi verdi:

"Yüksel Aytuğ, Türk siyasetçi ve bürokrat. 1956 yılında doğan Aytuğ, uzun yıllar devlet kurumlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda yöneticilik yapmış ve burada önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca, Türk siyasetinde de aktif olarak yer almış, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde çalışmalar yürütmüştür. Yüksel Aytuğ, ekonomi ve finans alanında uzmanlaşmış bir isim olarak tanınır ve bu alanlarda çeşitli projelerde ve politika oluşturma süreçlerinde yer almıştır. Kariyeri boyunca hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde önemli görevler üstlenmiştir."

Okurken "Vay be, ben neymişim?" diyerek kahkahalara boğuldum. Hayatımda Merkez Bankası'nın önünden bile geçmedim. Siyasette aktif olarak görev almak şöyle dursun, olabildiğince uzağında kalmaya çalıştım.

Deepseek külliyen salladı yani...







Sakın koklamayın!

Yeni gasp ve soygun yöntemini yazıyorum. Herkes birbirini haberdar edip uyarsın.

Yolda, kuytuda ya da evinizin, işyerinin kapısında elleri 3-5 kiloluk deterjanla dolu sözde anketçiler karşınıza dikiliyor. Anket sorularını cevaplarsanız size o 5 kiloluk pahalı deterjanı hediye edeceklerini söylüyorlar. Ellerindeki küçük kapların içinde sözde deterjan örnekleri var. "Koklayıp en güzelini söyler misiniz?" diyorlar. Koklar koklamaz size bir uyku hali geliyor ve kısa sürede bayılıyorsunuz. Ondan sonrası malum. Cüzdanınızı, telefonunuzu ya da sizi alıp gidiyorlar...

Aman diyeyim!



Ne demiş?

Antalya'da yanan evden kurtarılan çocuğun ambulansa bindirilirken ağlayarak söyledikleri, yürekleri dağladı: "Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok..."



Gaf kürsüsü

TV 100 Ana Haber spikeri Kübra Par'ın bülten sonunda yayından çıktığını sanıp yaptığı çirkin el hareketi üzerine RTÜK soruşturma başlattı.



Zap'tiye

ABD'nin huyudur. Uçanı düşürür (Uçak), düşeni uçurur (Dolar).