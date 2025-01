Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan otelin güvenlik açısından iler tutar yanı olmadığı her geçen gün derinleşen soruşturmalarla iyice ortaya çıktı.

Peki "güvenli" otel nasıl olmalı? Bunun için uzun bir araştırma yaptım ve karşıma İç Mimar Suat Çelik'in şu yazısı çıktı. Bence her otelin duvarına asılacak cinsten:

"Bilenler bilir, ben bir otel iç mimarıyım. Batum'da yıllarca bir sürü 5 yıldızlı otel inşaatında uygulamacı teknik personel olarak görev yaptım. Çalıştığımız projelerde en önemli konu yangın önlemleridir.

Odaların girişlerinde 'A Sınıfı' 60 dakika boyunca alev almaz kapılar zorunlu olarak (bazı pahalı otellerde 120 dk.) takılır. Bu kapılar aynı zamanda duman da geçirmez özelliktedir. Fitilleri yanmaz veya erimez malzemeden imal edilir. Kasa kapısı gibi ağır olur.

Odaların içinde hem 'alev ve duman' ikaz alarmı, hem de alev söndüren yangın muslukları bulunur. Bu sprinkler sistemlerinin 68 derece sıcaklıkta ucundaki cam patlayarak 12 metrekare alana su fışkırtır, herhangi bir insan müdahalesi beklemez. Oda büyükse iki tane veya üç tane takılır. Bu su, depodan direkt gelir, şebeke ile alakası yoktur.

Odadan odaya borulardan alev geçmesin diye tesisat için açılan delikler alev almaz kırmızı silikon ile körlenir. Elektrik tesisatında halojen free (alev almaz kablo) kullanılır. Hatta kablo kanalları da tutuşmaz ve duman çıkarmaz özelliktedir.

Tüm koridorlarda, tavanlarda çıkış (EXIT) yazıları bulunur. Bunlar elektrikli değil, şarjlıdır. Alev vurup eriyene kadar görevlerini yaparlar. Koridorlarda aynı zamanda zeminde acil durum aydınlatmaları da olur. Yangın anında duman önce tavana yükselir, sonra zemine çöker. Bu yüzden tahliyeler her zaman zeminden sürünerek yapılır. Koridor halıları bile kolay alev almaz özelliktedir. Hatta sigara külü düşünce kül kendi kendine söner.

Yangın kaçış merdivenlerine 'iki adet' 120 dakika boyunca yanmaz kapıdan geçilerek ulaşılır. Bu kapılar da duman geçirmez özelliktedir. Yangın kaçış koridorlarına büyük fanlar ile dışarıdan sürekli taze hava basılır. Dumanı ise ayrıca emilip dışarı üflenir. Bu yangın merdivenlerinin duvarları alev almaz 'pembe veya bordo alçıpan' ile çift kat yapılır. Yangın kaçış merdivenlerinde asla eşya bulundurulmaz. Kapılarda kilit olmaz.

Mutfaklar köpüklü yangın söndürme tertibatı ile donatılır. Köpük, tutuşmuş yağı bile söndürecek kadar boğucu tipte tercih edilir.

Tüm binalarda yüzlerce yangın tüpü bulundurulur. LPG'li araçlar kapalı otoparklara sokulmaz. Otellerin çevresi de hidrant dediğimiz itfaiyelere su veren yangın muslukları ile donatılır.

Bu kurallar tüm dünyada yönetmelikler ile uygulanır. Ruhsat almadan önce bu binalar itfaiye ekipleri tarafından denetlenir. En ufak hatada bile binaya açılma izni verilmez.

Bunca tedbirin maksadı, toplu ölümlere engel olmaktır. 5 yıldızlı otellerde konaklama bedelleri o yüzden yüksektir. Bu para dekorasyona göre belirlenmez. Bu yüzden lüks bir otelin 78 kişiye mezar olması akıl alır gibi değil!.."



Sosyal medyada kazanacak (!)

Atv'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in ilk sorusu şöyleydi: "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen 'at'tır?"

Heyecanlı yarışmacı Mehmet "Şaha kalkarak dörtnala uzaklaştı" yerine "Pençesini göstererek kükredi" şıkkını tercih edince elendi.

Yarışmacı "Ne olur bunu saymayalım, başa dönelim, seyirciye filan soralım" diye çok ısrar etti. Sunucu Oktay Kaynarca ise onu ilginç bir şekilde teselli etti: "Hiç merak etme, eminim sosyal medyada çok ünlü olacaksın!.."



Gaf'let kürsüsü

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçen, küfür ve hakaret eden 3 kişi tutuklandı. "2025'te uzaylılarla temas kuracağız" diyenler haklı çıktı. Çünkü bu mahluklar insan olamaz!

Zap'tiye

Gezegenler bile aynı çizgide buluşurken bizim siyasilerimizin asgari müştereklerde buluşamaması ne acı...

Ne demiş?

Muhabir, sokakta rastladığı gariban çocuğa sordu: "Yarın öleceğini bilsen ne yapardın?" Çocuğun cevabı hançer olup yüreğimi deldi: "Hiç yaşamadım ki..."