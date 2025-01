Estetik müdahaleler, yaygın makyaj hileleri ve moda akımlarına sadakat neredeyse tüm kadınları birbirine benzer hale getirdi. İnsan, ünlüler evrenindeki bir kadına bakınca, hepsine bakmış gibi oluyor. Durum böyle olunca dizi ve filmlerin kast direktörleri için de farklı bir yüz bulmak mesele haline geliyor.







Ancak ünlü erkekler de tek tip hale gelmek üzere. İşte size üç örnek: Özcan Deniz, Berdan Mardini ve Doğuş... Kırlaşmış kısa kesim saçlar, çökük avurtlar, çıkık elmacık kemikleri, keskin çene hattı, özenle alınmış kaşlar...

Sizce de "tek yumurta üçüzleri" gibi durmuyorlar mı?



Faciadan ne öğrendik?

Ders ve tedbir almayacağımıza adım gibi eminim ama Kartalkaya'daki faciadan kendime çıkarttığım edinimleri paylaşmadan edemedim:

Otele rezervasyon yaptırırken oda dekorasyonundan önce güvenlik, ilk yardım ve sağlık hizmetlerine göz atılmalı.

Konaklayacağınız bölgenin itfaiye, hastane ve ilk yardım birimlerine yakınlığı da tercih nedenlerinden biri olmalı.

Otele adım atar atmaz yangın merdivenleri, kaçış koridorları, toplanma alanları gibi kritik alanlar kontrol edilmeli ve buna göre bir kaçış planı hazırlanmalı.

Güvenlikle ilgili görülen eksiklik ve aksaklıklar hemen otel personeline bildirilmeli.

Misafirler eğer kendilerini güvende hissetmiyorsa ödediği parayı yakma pahasına konaklamaktan vazgeçmeli.

Zira insan hayatından daha değerlisi yok.



Demet'i kim keşfedecek?

Bekledim, bekledim, bir türlü olmadı...

Kadın 52 yaşına geldi, ondaki oyunculuk cevherini fark edip değerlendirecek bir tek yönetmen, yapımcı, cast direktörü çıkmadı.

Demet Akalın'ı yeni televizyon reklamında izlerken bunları bir kez daha düşündüm. Fizik tamam, aura Allah vergisi, sesini konuşurken de harika kullanıyor. Diksiyon, artikülasyon yerli yerinde, tonlamalar, vurgulanalar, mimik kullanımı 10 numara... Gelin görün ki 90'lı yılların ortasındaki birkaç cılız deneme ve televizyon dizilerinde genellikle kendini oynadığı minik misafirlikler dışında oyunculuk kariyeri yok... Oysa atarlı giderli şarkıların kraliçesi, polemiklerin efendisi Demet Akalın dizilerin kötü kadın karakterlerine "cuk" oturmaz mı?

"Acaba neden setlerde yok?" diye düşündüm kendi kendime. Fazla magazinel olduğu için yapımcı ve yönetmenlerde inandırıcı olamayacağı kaygısı mı hakim? Setlerin ağır temposuna direnç gösterecek sabrı ve enerjisi mi yok? Ezberi mi kıt? Vakti mi yok?

Sebep her neyse, Demet Akalın benim gözümde hep "ıskalanmış bir oyunculuk yeteneği" olarak kalacak.



VAR'ı da yok ettik!

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında Ali Sow'un attığı gol, VAR sisteminde incelendikten sonra hakem Çağdaş Altay golü verdi. Aynı dakika içinde yine VAR'dan gelen ikazla pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.







En başından beri futbolun ruhunu inciten, olağan akışına ket vuran, heyecanını öldüren VAR sistemine karşıyım. Alın işte onu da kendimize benzettik. Gel de şimdi insan eliyle yapılan her türlü manipülasyona açık bu sisteme güven...

Bana göre bu maçın 24'üncü dakikası, Türkiye'de VAR sisteminin çöküşünün miladıdır.



Gaf kürsüsü

Milyoner'in ODTÜ mezunu yarışmacısı "1+0,1+0,01 kaç eder?" sorusunda seyirci jokeri kullanmasın mı? (Doğru cevap: 1,11)



Zap'tiye

Pilotlarımız Türkiye semalarında UFO'ların uçtuğundan şüpheleniyormuş. Uzaylılar her gün ayrı felakete uyanan "en dayanıklı ırkı" merak etmiş olmalılar.



Ne demiş?

"En büyük zafer, intikam değil, hayata yeniden güvenmektir. En büyük intikam, iyi olmaktır." (Bahar dizisinden)