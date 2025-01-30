Hayatımda ilk kez bir filmin galasının 15'inci dakikasında salonu terk ettim...

Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı Aşkın Dünkü Çocukları filminin fragmanı bana çok umut vermişti. Ayrıca filmin kısa bir süre önce ziyaret edip hayran kaldığım Ordu'da geçiyor olması da benim için ayrı bir cazibe kaynağıydı. Bu nedenle iş çıkışı saatinde 1,5 saatlik trafiği göze alarak Sarıyer'den kalkıp Haliç Kongre Merkezi'ndeki galaya geldim.

Tuhaflık daha kırmızı halıda başladı. Halının yanına filmin ana sponsoru olan firmanın çift kişilik yatağı kurulmuştu. Firmaların sanat etkinliklerini parasal yönden desteklemelerinde bir sakınca yok tabii. Ama sırf para verdin diye de yatağı bu kadar milletin gözüne sokmana gerek var mıydı be kardeşim?







Sonra gösterim öncesindeki bitmek bilmeyen plaket törenine maruz kaldık. Filmin çekimine katkı sağlayan yerel yöneticiler, bürokratlar ve sponsorları sahneye testi gibi dizip -ne gereği varsa- ellerine birer plaket tutuşturdular. Yönetmen ve oyuncular dışında herkes uzun uzun konuştu. Tam millet esnemeye başlamışken film gösterimi başladı. Ama o da ne? Filmdeki konuşmalar anlaşılmıyor. Gala davetlilerinin bir bölümü dudak okumaya çalışırken, diğer bölümü kendi kafalarında hikayeye uygun diyaloglar yazmaya çabalıyor, istisnasız herkes homurdanıp duruyordu. Belli ki, adı üstünde "kongre" için inşa edilen salonda film gösterimi için gerekli ses düzeni değişikliği yapılmamıştı. Oyuncular sanki mahallece gittikleri semt hamamında konuşuyor gibiydiler. Tuhaf yankılar, boğulmuş sesler yüzünden filmdeki diyalogların tek kelimesi anlaşılmıyordu.

Yahu kırmızı halının yanına yatak koymayı akıl ettiniz de, galadan önce filmi o salonda izleyip prova etmeyi bir taneniz bile düşünemedi mi?

Bu fiyaskoya ancak 15 dakika tahammül edebildim. Yerimden kalkıp salondan ayrılırken, pek çok kişinin peşime takıldığını gördüm.

Yazık... Hem de çok yazık... Film ekibinin emeğine de, oraya gelen milletin zamanına da...



Bu da elektrik mafyası

Güneydoğu'daki dağıtım şirketi Dicle Elektrik, Mardin'de bir mısır kurutma tesisinde 2,5 milyon TL'ye mal olan kaçak şebeke tespit etti. Tesisin, yaklaşık 1.000 hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji kullandığı belirlenirken, 20 gün süren tespit çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, gizli bölmelere saklanmış iki kaçak trafoya da el konuldu.

Vallahi yakında Atatürk Barajı'na kaçak kanca atıp kendi elektrik santrallerini kuracaklar diye korkuyorum.

Peki ya dahası? Dicle Elektrik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanımının kripto para üretiminde de yaygın olduğuna dikkat çekildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ortaya çıkarılan düzenekte, kripto para üretimi amacıyla kullanılan 100 kadar cihazın ihtiyaç duyduğu elektriğin, 2.500 kilovat gücündeki kayıt dışı trafodan sağlandığı anlaşıldı.

Pes diyorum, başka da bir şey demiyorum...



Bas bas paraları Talisca'ya

Suudi Arabistan basınında (Nassr News) yer alan haberlere göre yeni transfer Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti dudak uçuklattı.

15.5 milyon euro (573.500.000 TL) bonservis bedeli.

Bir buçuk yıllığına 22.5 milyon euro (832.500.000 TL) maaş.

Kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak iki çalışan.

Özel aşçı ve şoför.

2024 model lüks minibüs.

Sınırsız business class uçak bileti.

400.000 dolar (14.400.000 TL) değerinde ev kirası.

Çocukları için özel uluslararası okul kaydı.

Bu yatırım altyapıya yapılsa önümüzdeki 10 yıl içinde Fenerbahçe'nin içinden üç Talisca çıkardı...



Ne demiş?

"Darwin Nunes, Liverpool tribünlerinde yer çekimini kaldırdı bugün..." (BeIN Sports'ta Brentford maçını anlatan Ali Okancı'nın müthiş benzetmesi)



Gaf'let kürsüsü

Suruç'ta insanların yıllardır önünde dua edip dilekte bulundukları türbedeki mezar boş çıktı.







Zap'tiye

Bize boşuna "Nasreddin Hoca'nın torunları" demiyorlar... :)