Atv'nin yeni dizisi Bir Başka Gün'de Nehir karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın müthiş oyunculuğuna bir kez daha şapka çıkardım.

Ezgi yine rolünü bir ameliyat eldiveni gibi "boşluksuz" eline geçirmiş. Oynamıyor da ciddi ciddi "yaşıyor" gibi. Vücudunun her uzvunu o karakterin emrine veriyor. "İlle de güzel görüneyim" gibi bir kibri olmadığı için de inandırıcılığı kat be kat artıyor.







Ansızın ortadan kaybolan ve DNA testi yaptırdığı, herkesten gizlediği ikinci bir telefonu olduğu ortaya çıkan kocası Serdar ile ilgili korku, kuşku, tereddüt, öfke ve hayal kırıklığını bir arada enfes bir şekilde her hücresiyle ekranın öte yanına geçirebilen Ezgi, Masumlar Apartmanı'ndaki muhteşem Safiye karakterinin bile üzerinden atlayarak çıtayı iyice yukarıya çıkardı.

Öyle tahmin ediyorum ki Nehir karakteri ekran başındaki bir çok kadın için mihenk taşı olacak. Kadınlar ilişkilerinin yıprattığı, kirlettiği ruhlarını bu Nehir'de yıkayacak.

Bu arada ailenin bunalımdaki ergen kızı Deniz'e olağanüstü bir başarıyla hayat veren Merve Ateş'in yanına ise tereddüt etmeden uğurlu tik'imi iliştirdim.



Gassal ne kadar maaş alır?

TRT'nin dijital kanalı Tabii'de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Gassal dizisi, izleyenleri gölgede kalan bir meslekten haberdar etti. Ölüyü gasilhanede yıkayan ve cenaze törenine hazırlayan kişilere verilen "Gassal" ismi arama motorlarında en fazla aratılan konular arasında yer aldı. Meraklı vatandaşlar internette sık sık "Gassal ne kadar maaş alır?" ve "Nasıl gassal olunur?" sorularına cevap aradı. Öyleyse eldeki bilgileri paylaşma zamanıdır:







Gassalların maaşı, görev yaptıkları kuruma, deneyimlerine ve ek ödeneklere göre değişiklik gösterir. Yeni başlayanlar ortalama 30.000 TL civarında maaş alır. 3-6 yıl deneyimi olanların maaşı 42.500 - 45.000 TL arasında değişir. 25 yıl ve üzeri tecrübeye sahip usta gassallar ise yaklaşık 47.000 TL maaş alabilir.

Gassal olarak çalışmak için bazı eğitim ve yeterlilik şartlarını yerine getirmek gerekir. Bunlar: En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak veya Cenaze Hizmetleri Sertifikası almak. Belediyeler ve diğer resmi kurumlarda çalışmak isteyenler için KPSS'den en az 60 puan almak gereklidir.

Gassal olmak için zorunlu bir resmi eğitim bulunmuyor. Ancak isteyen bireyler, belediyelerin cenaze hizmetleri birimlerinde düzenlenen kurslara katılarak bu alanda eğitim alabiliyorlar.



Peki ya yemek terörü?

5 Eylül 2024'de bu köşede "Özel okulların kitap terörü" başlığıyla şöyle yazmıştım:

"Özel okullar zaten yıllık ücretleriyle velilerin belini büküyordu. Bunlara yemek, servis, kıyafet ve kitap/kırtasiye fiyatlarındaki fahiş yükseliş de eklenince, özel okulda çocuk okutmak bir servete mal olmaya başladı. İbretlik habere ise A Haber ekranlarında rastladım. Bir veli, kendisinden 40 bin lira istenen 22 adet kitabı internette tek tek bulup, gerçek fiyatlarını tespit etti. Ortaya çıkan 12 bin 363 liralık fiyat, bazı özel okulların nasıl 'ticarethaneye' dönüştüğünü açıkça belgeliyordu. 40 bin lira nerede, 12 bin lira nerede? El insaf yahu..."

Yeni eğitim yılında MEB'in aldığı en önemli kararlardan biri de özel okullarda ekstra kitap dayatmasına son vermek oldu. Yaraya merhem sürenlerin elleri dert görmesin.

Sıra "yemek" ücreti adı altında velilerin söğüşlenmesine engel olmaya geldi.



Gaf kürsüsü

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, Türk Kızılay'ına ait kıyafet bağış kutularını kaldırtması büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Şeref Tribünü'nün adı Protokol Tribünü, Basın Şeref Kartı'nın ismi Süresiz Basın Kartı olunca ortalık şerefsiz doldu.



Ne demiş?

"Ben nefret özürlüyüm. Bana kelek atanlara bile nefret duyamıyorum." (Teoman'ın sözleri)