Atv'de pazar akşamı izleyici ile buluşan Kardelenler tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı"na uygun bir dizi. Ama buradaki mesajları tersinden okumak gerekiyor. Zira dizi "Nasıl aile olunamayacağını" ya da "Aile değerlerinin nasıl yitirileceğini" çarpıcı örnekler ve ibret alınacak sahnelerle anlatıyor.

Dizinin başında Korkmaz ailesini yıllar sonra buluştukları bir aile yemeğinde gördük. Ancak aile üyeleri eteklerinde biriken taşları birer birer döktükçe gelinlerin, damatların hatta kardeşlerin birbirlerinden nefret ettiğini anladık. Birbirini çekemeyen gelinlerin laf sokma yarışı, zengin damadın, parasıyla tüm aileye hükmetme arzusu ve kardeşler arasındaki menfaat savaşları gün yüzüne çıkınca ortada aileden eser kalmadığı anlaşıldı.

Nihayetinde borca karşılık habersiz satılan evin ardından huzurevine giden bir büyükanne ve yetimhanede yaşamak zorunda kalan torunlarla hikaye iyice dramatik bir hale büründü...

Nasıl aile olunamayacağını merak eden varsa, dizinin tek bölümünü kaçırmadan izleyip, payına düşen dersleri çıkarsın derim.

Bakalım buz kesmiş bu aileden kardelenler nasıl gün ışığına ulaşacak?..



Biraz ayıp olmuyor mu?

Ayşe Barım olayı büyük ihtimalle dizi sektörünün miladı olacak. Öyle tahmin ediyorum ki gelecek zamanda dizi sektörünü konuşurken "Ayşe'den Önce" ve "Ayşe'den Sonra" diye iki bölüme ayıracağız.

Bugüne kadar dizi evreninde konuşulan paralar hep afaki ve söylentiden ibaret kaldı. Ne zaman ki hukuki ve mali inceleme başlatıldı, o zaman buzdağının su altındaki kısmı ortaya çıktı.

Düşünün, elde ettikleri toplam 1,5 milyar liralık vergi kaçağı ve bunu ödemeyen tam 150 oyuncu varmış!.. Bir oyuncu tek başına 100 milyon liralık vergi kaçırmış!.. Belli ki en sevdikleri rol "Devletin malı deniz, yemeyen domuz" rolüymüş. Yazıklar olsun...

Efendim, ben ve benim gibi gazetelerin köşe yazarları ve yazı işleri sorumluları her 5 yılda bir, eşleri ve çocukları da dahil olmak üzere Maliye'ye servet beyanında bulunuruz. Bu bizim için yasal bir sorumluluktur. Yapmazsak direkt hapse gireriz. Peki neden bu sorumluluk üç beş kuruş maaş alan ben ve benim gibi basın emekçilerine zorunlu kılınıyor da, deveyi havuduyla götürenlere, örneğin benim yıllık gelirimi iki bölümde alan oyuncuya zorunlu kılınmıyor?

Biri bunu bana açıklayabilir mi?

Asıl vergi yüzsüzleri ortada dolanırken, devletin biz gazetecilere "potansiyel hırsız" muamelesi yapması yıllardır öyle gücüme gidiyor ki...



Erdoğan'dan çocuklarımıza can simidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son konuşmasında sosyal medyaya yaş sınırı getirileceği sinyalini vererek "Paylaşım platformlarının kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu konuda yapılacak tüm çalışmaları ve nihayetinde çıkacak olası kısıtlama kararını tüm kalbimle destekliyorum.

Dünya bu konuda çoktan harekete geçti bile. Pek çok ülkede sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirildi. Çünkü ebeveynler artık iradelerini kullanamaz hale geldi. Çocukları sosyal medyanın yıkıcı olumsuzluklarından korumak günün şartlarında neredeyse imkansız.

Bu kararı, sosyal medya batağında çırpınan çocuklarımıza atılacak can simidi olarak değerlendiriyorum.



Gaf'let kürsüsü

WhatsApp'ın, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 90 gazeteci ve aktivistin İsrail merkezli Paragon Solutions şirketine ait bir casus yazılımla hedef alındığını açıklamasının ardından ilk mağdur İtalya'da ortaya çıktı.

Zap'tiye

Kuzey Kutbu'ndan kopan dev buzdağı İngiltere'ye doğru ilerliyor, Yunanistan'ın Santorini adasındaki volkanın patlaması bekleniyor, güneşte beliren kara delikten parçalar fırlıyor, insanlar ödül törenlerine çırılçıplak katılıyor. Kıyamete hoş geldiniz!

Ne demiş?

"Her ilişki 'Ben seni' 'Ben de seni' diye başlar, 'Ben senin' 'Ben de senin' ile biter." (Hunili Deli karikatüründen)