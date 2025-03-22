Hukukçu bir aileden gelen, adalete inanan, yargıya güvenen biri olarak henüz soruşturma aşamasında olan bir vaka hakkında keskin yorumlar yapacak değilim. Şimdilik sadece soru sormakla yetineceğim:

Kongrenin şaibeli olduğunu iddia edip yargıya başvuran CHP'liler değil mi?

Para kuleleri görüntülerini Maliye'ye ve medyaya servis eden CHP'liler değil mi?

İBB'de yolsuzluk yapıldığını ispiyonlayan CHP'liler değil mi?

Belediyelerdeki yolsuzluklar konusunda itirafçı olmak için kuyruğa girenler CHP'liler değil mi?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının yasal olmadığını gündeme getiren ilk kişi Memleket Partili değil mi?

Peki neden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum çevreler tarafından Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için operasyona kalkışmakla suçlanıyor?

Biri bana bunu izah edebilir mi?



Yeni şeyler söylemek lazım

Köşemizin en kıdemli lojistik destek subaylarından Hakan Eracun kardeşim müthiş saptamalarıyla yine fark yaratmış:

"Senaristlerin karakter ve konu bulmakta zorlandığını, aynı konular üzerinde dolaşarak bazen atasözlerinden yola çıktıklarını düşünüyorum. Yoksa bu kadar tesadüf karşımıza çıkar mı?

Siyah Kalp'te (Show TV) Sevilay, Cihan ile nişanlanacağı gece Nuh ile kaçtı. Kral Kaybederse'de Kenan Baran, Özlem ile evlenirken nikahtan kaçıp eski eşi Handan'ın peşine koştu ama yakalayamadı. Bir Gece Masalı'nda (Atv) Canfeza mafya babasıyla evlenecekken Komiser Mahir ile kaçtı. (Gelin ata binmiş ya nasip demiş)

İnci Taneleri'nde (Kanal D) Tayfun alkolik ve zengin ailenin derdi iken, Siyah Kalp'te (Show TV) Esat alkolik ve ailenin derdi. Esat, hizmetçisi Esma ile evlenirken, diğer kanalda Tayfun pavyon kızı Yıldız'a aşık. (Gönül bu, ota da konar botada)

Siyah Kalp'te zengin Şansalanlar'ın konağında bütün çocuklar bir arada ve herkes herkesin çocuğuyken, eski mahkum fakir Azem, İnci Taneleri'nde çocuklarını toplamaya çalışıyor. Tam topluyorken yeni bir çocuğu çıkıyor. Yani fakirin derdi bitmiyor. (Düşene bir tekme de sen vur.)

Artık yeni senaristlerin önü açılmalı, daha değişik konulara yönelinmeli diye düşünüyorum."



Mesleklerinize yakıştı mı?

Köşemizin değerli dostu Muharrem Akduman, bilgi yarışmalarındaki umudumuzu kıran anlara değinmiş: "Yüksel'ciğim, Ben Bilirim'de yarışmacıların arasında bir doktor ve bir makine mühendisi var ama doktor, geçmişte tıp yerine kullanılan kelimeyi, mühendis de çemberin 360'ta birine ne denildiğini bilmiyor! İnanılır gibi değil. Oysa lise soruları bunlar. Birinin cevabı tababet, diğerininki ise derece... Kader utansın..."

Akduman, Fatih Portakal'ın haber sunumunu da eleştirmiş:

"SZC Ana Haber'de kerameti kendinden menkul Fatih Portakal maalesef haber anlatmıyor. İzleyici, 'Babama selam gönder' diyor, o da gönderiyor!?! Magazin programında bile böyle bir saçmalık olamaz... Bu kanalı izlemek mümkün değil... Sevgiler."



Zap'tiye

Bugüne kadar gördüğüm en gerçekçi cansız manken.

Gaf kürsüsü

Değerli okurum Ali Uygur'un tespiti: Teşkilat'ta Hamdi Karaçay, Korkut'a diyor ki "Derenin altından çok sular geçti." Halbuki doğrusu "Köprünün altından çok sular aktı (geçti)" olacaktı.

Ne demiş?

"Çirkin kadın yoktur, sosyal medyada filtre kullanmayı beceremeyen kadın vardır." (Sosyal medyadan)