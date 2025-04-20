Millet, İstanbul'da hizmete hasretken İBB'nin youtuber'lara 3 milyon 66 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, 2024 Denetim Komisyonu Raporu üzerinden yaptığı değerlendirmede belediyenin bazı ihalelerde kamu zararına yol açtığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulundu.

Rapora göre 5 Nisan 2024 tarihli Muhtelif Turizm Tanıtım Etkinlikleri ihalesinde, youtuber'lara 3 milyon 66 bin TL ödeme yapılmış.

Yahu kerameti kendinden menkul, çoğu saçma ve zırva içerikleriyle gençleri yoldan çıkaran bir güruha devletin kaynaklarının peşkeş çekilmesi hangi vicdana sığar?

Hepsi o kadar da değil. Megacities Summit 2023 organizasyonunda temsil ve ağırlama giderleri kapsamında 110 adet açık içki servisi dahil olmak üzere toplam 743 bin 372 TL'lik fatura Feriye Turizm A.Ş. tarafından belediyeye kesilmiş.

Eh, olimpiyatlar sırasında Paris'te şato kiralayıp şarap partileri verenlerden de başkası beklenmezdi zaten.

Belediyecilikte Lale Devri vallahi...



Duam kabul oldu

Geçenlerde konusu aldatma ve şiddetten ibaret diziler yüzünden milletçe içimizin kurum bağladığını yazıp, şöyle ailece izleyeceğimi bir mizah dizisine duyduğum özlemi dile getirmiştim. Duam kabul oldu. Üstelik yardım çok yakından, Atv'den geldi.

Bu köşede benden en fazla takdir alan mizah ikilisi senarist Burak Aksak ve yönetmen Selçuk Aydemir, imdadımıza yetişecek gibi görünüyor. İkili, Sinehane yapım şirketi şemsiyesi altında Atv için 11 yıl sonra kolları sıvadılar. Aile Saadeti eminim ki, kuşak çatışmalarını tatlı dille anlatıp, hepimizi rehabilite edecek.

Burak Aksak, daha önce Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğiyle büyük beğeni toplamış, ardından Bana Masal Anlatma ve Kara Bela gibi sinema filmlerinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştı. Ayrıca, 50M2 dizisinin senaryosunu yazarak geniş kitlelere ulaşmıştı.

Selçuk Aydemir ise İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinin yanı sıra Düğün Dernek ve Baba Parası gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.



TRT'nin spiker sorunu

Devlet kanalı TRT'nin Avrupa kupa maçlarını yayınlamasından memnunum. Ancak bu durum, şikayetlerimi dile getirmeme engel değil. Öncelikle, Tabii platformuna önemli maçlarda erişim sağlamak hala çok güç. Kritik maçlarda yoğunluk yüzünden yayın aksaklıkları yani donmalar meydana geliyor. Tıpkı geçen yıllarda Exxen'de olduğu gibi. (Boşuna "Gelen gideni aratır" dememişler)

TRT'nin bir başka handikabı ise spikerleri. Kurum içinde pek çok tecrübeli isim varken özellikle Şampiyonlar Ligi için tercih edilen spikerlerin seçim kriterini henüz anlamış değilim. İnter - Bayern Münih maçında spiker Onur Şahin "Penaltı" dedi, korner oldu. "Korner" dedi, taç atıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt - Tottenham karşılaşmasını anlatan Hünkar Mutlu, ceza alanındaki pozisyonu ısrarla "Çarpışma" olarak niteledi ama VAR'ın kararı penaltı oldu. TRT eski tüfekleri mi sahaya sürer, yenileri mi eğitir, yoksa dışarıdan spiker takviyesi mi yapar, bilmem. Ama emin olduğum bir tek şey var: Bu özensiz anlatımlarla futbol keyfim giderek köreliyor.



Gaf'let kürsüsü

Aksaray'da polis, kaçan alkollü kadın sürücüye sordu: "Neden bizden kaçtınız?" Kadın: "Siz selektör yapınca yarışa kalktık sandım."

Zap'tiye

Bunca felaketin ardından başımıza bir de "zirai don" belası çıktı. Belli ki yükselecek sebze meyve fiyatları "yamalı dona" bir delik daha açacak.

Ne demiş?

"Uzun boylu erkekler ile kısa boylu kadınların ilişkileri çok sağlıklı oluyor hatta evliliğe kadar gidiyor. Çünkü adam kadını görmüyor, kadın adamı duymuyor." (Sosyal medyadan)