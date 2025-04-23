Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Sırrı Süreyya Önder söyleşisi, aradan uzun zaman geçmesine rağmen ister istemez yeniden popüler oldu.

Önder, o röportajda ilginç bir anısını da paylaştı:

"Etrafımda bir ömrü sadece bir ev almak için heder edenler var. Bunu çok anlamsız buluyorum. İBB başkanlığına aday olduğumda iki rakibime sosyal medyada çağrıda bulunup, mal beyanında bulunmalarını istemiştim. Ben de kendi mal beyanımı orada paylaşmıştım: Evim kira, annemin evi kira, kızımın evi kira... Malım mülküm yok. Banka hesabımda bir maaştan fazlası varsa, bulanın olsun, filan... Bir arkadaş, sosyal medyadan 'Ağabey yıllardır sinemacılık yaptın, milletvekili oldun. Bu kadar zaman annene bir ev alamadın mı? Senin İBB bütçesinden haberin yok herhalde. Bunca yıl anasına bir ev alamayan adam onca parayı nasıl yönetecek? Bence bu topa hiç girme' yazmış. Bu sözler içime dert oldu. Anneme Adıyaman'da bir ev aldım. O da depremde yıkıldı..."



Bülent İnal'a albüm yakışır

Bülent İnal'ın rafine oyunculuğuna çokça şahit olmuştum ama bu kadar iyi türkü söylediğini bilmiyordum.

Atv'nin cumartesi akşamları ekrana gelen Can Borcu dizisinde bu hafta izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyordu.

Beğeniyle izlenen dizide Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal bir dost toplantısında aşka gelip mikrofonu eline alarak Aşık Daimî'nin (İsmail Aydın) "Ne ağlarsın benim çeşmi siyahım" türküsünü okudu. Ama ne okumak... Eğitimli olduğu her halinden belli olan enfes sesiyle hem türkünün hakkını verdi hem de sahneye müthiş bir duygu yoğunluğu kazandırdı.

Onu bunu bilmem, mazeret de kabul etmem. Sevgili Bülent İnal'a artık bir türkü albümü farz oldu. Üşengeçlik yaparsa, mahalle komşumun kapısına dayanırım vallahi...



Hep beraber tribüne!..

Maçlardan önce seyirci, motivasyon için takımı çağırırken hep birlikte şöyle bağırır:

"Bütün takım el ele, hep beraber tribüne..."

Şimdi aynı tezahüratı ben Fenerbahçe yönetimine yapıyorum:

"Üçünüz birden el ele, hep beraber tribüne..."

Evet; sevgili Ali Koç, kardeşim Acun Ilıcalı ve sayın Jose Mourinho, bu işi beceremediniz. Artık yeriniz, seyirci olarak tribündür. Lütfen artık elinizi bu kulübün üzerinden çekiniz. Zira böyle bir kadroyu bir türlü şampiyon yapamamanın bana göre mazereti olamaz.

Bu yıl da 9 yaşındaki kızıma otomobilimle marşlar, bayraklar, sloganlar eşliğinde bir şampiyonluk turu attıramamanın mahcubiyetini yaşıyorum. Oysa tekerlek kırılmadan önce bu sütunlardan defalarca yol gösterdim ama kimseyi dinlemediniz. Eğer bir baba olarak benim duyduğum utancın onda birine sahipseniz, ligin son maçı oynanmadan istifa edip gidersiniz.

Son olarak iki çift lafım da Mourinho'ya: Burası, gün aşırı medya mensuplarını fırçalayacağın, Türk Futbolu'nu dünyaya sürekli şikayet edip rezil rüsva edeceğin, hele ki Türk insanının futbol kültürünü aşağılayacağın bir üçüncü dünya ülkesi değil. Bu notu cebine koy, öyle git!..



Nüfusu artırmak için

1- İnsanların yüreğine çöken gelecek kaygısını umuda çevirmeli.

2- Dünyayı yaşanabilecek ve çocuk yapacak kadar güvenli bir hale getirmeli.

3- Bebek maması, süt ve bebek bezine tavan fiyat uygulanmalı.

4- Kreş, anaokulu ve okul fiyatlarındaki astronomik artışa dur denilmeli.

5- İşsizliğin önüne geçilmeli.

6- Aldatma, ihanet ve şiddetin kol gezdiği diziler yerine sevgi ve saygıya dayalı olarak kurulan ailenin faziletlerini anlatan diziler yayınlanmalı.



Gaf'let kürsüsü

Lübnan sınırında kendi döşedikleri mayın tarlasına yanlışlıkla giren 4 İsrail askeri ağır yaralandı.

Zap'tiye

Kimi, ülkesinin ürettiği haberleşme uydusunu uzaya gönderir, kimi, İngiliz'in uydusu olmak için kapısında bekleşir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Ne demiş?

Bir taraftar "Papa'nın Müslüman olma ihtimali, Ali Koç ile Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek" dedi. Papa ertesi gün öldü.