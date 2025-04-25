Profesör Celal Şengör şöyle buyurmuş: "20 yıldır hiç ders almadığımızı bugün gördük. Depremi önleyecek adamı içeri attık."

Celal Hoca'nın "depremi önleyecek adam" dediği Ekrem İmamoğlu'na 2019'da Babala TV'de Oğuzhan Uğur, İstanbul'daki deprem önlemlerini sormuş o da "5 yılda bu şehri hazır hale getiririm" diye işkembeden sallamıştı. Aynı İmamoğlu'na asrın felaketinden sonra 2023'de Uğur Dündar'ın programında "İstanbul'da depreme hazırlık için neler yaptınız?" diye sorulmuş, İmamoğlu "Başkasının 20 yılda yapamadığını ben 5 yılda nasıl yapayım? Çok hızlı hareket etsek bile bize 100 yıl lazım" diye geri vitese takmıştı.

Bitmedi... Celal Şengör yıllar önce Ali Kırca'nın sunduğu haber bültenine konuk olup, Kanal İstanbul projesinin deprem tehlikesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, rahatlıkla uygulanabileceğini söylemişti. Şimdi ise Fatih Altaylı'nın programında "Kanal İstanbul bir deprem yaşandığında İstanbul'un felaketi olur" diyor.

Neyse ki bir televizyon yazarı olarak görüntüler hafızamda. Ama belli ki bazılarının ya beyin arşivi yok ya da tümden beyni...

İşin daha da vahim ve utanılası olanı ise koca deprem profesörünün afetlerden siyaset sağmaya çalışması. Yazık ki ne yazık... Gerçekten ders alınması gereken noktalara gelirsek:

GSM operatörleri, altyapılarına yatırım yapmayı bir türlü akıllarına getiremiyorlar. Belki de kârları düşecek diye elleri titrediği içindir. Nitekim son depremde yine kimse yakınını arayıp haber alamadı. Bir de millet onca uyarıya rağmen yine arabalara doluşup şehri turlayarak trafiği gereksiz yere felç etti. Kendi felaketimizi katlamaya ne kadar da meraklıyız?



Çocuklarımıza milli değerlerimizi öğretelim

Bayıldığım bir sosyal medya içerik üreticisi var. Adı Ender Bilir. Hani "Fenomen denilecekse böylelerine denilsin' diye içimden geçirdiğim bir müthiş yetenek. Bir gün Trakyalı eczacı kalfası oluyor, ertesi gün üroloji doktoru. Her seferinde de bana kahkahalar attırıyor. (İlk kez uğurlu tik'imi bir sosyal medya karakterinin isminin yanına iliştiriyorum.)

Ender Bilir, 23 Nisan özel videosunda bu kez beni güldürmekten ziyade uzun uzun düşündürdü. Veli toplantısı yapan dertli bir sınıf öğretmeni tiplemesiyle anne babalara sesleniyordu:

"23 Nisan'da bir oyun sahnelemek istedik ama çocuklarınız hiçbir rolü beğenmedi. Zeynep'e 'Cephedeki askerlere ayran götüren kadını oynar mısın?' diyorum. 'Öyle olmaz. Babam beni üstü açık arabasıyla getirir, ben de prenses olarak ayran götürürüm' diyor.

Burak'a 'Oğlum seni Seyit Onbaşı yapalım' diyorum, 'Olmaz, o gün Pupg turnuvası var ona katılıcam' diyor. Biz onca şehidi Pupg'de vermedik. Çocuklarınıza bu vatanı tabletle, Tik Tok'la kurtarmadığımızı biraz da siz öğretin. Benden bu kadar..."

Doğru söze ne denir?



Gel de hayvan besle

Hayvan beslemek başlı başına bir maddi külfet haline geldi. Evde iki kedimiz, bir köpeğimiz var. Sokakta da üç kedi ile dört köpeğe bakıyoruz. Ne yalan söyleyeyim, bize maliyeti, besicilik yapan bir köylünün aylık harcamasını çoktan geçti.

4 kiloluk kedi-köpek maması 1900 lira. Bir aşının maliyeti 1500 lira. Bu aşılardan yılda en az üç tane yaptırmanız gerekiyor. Pire şampuanı, parazit ilaçları, ped şilte, kedi kumu vs. derken yıllık fatura kabardıkça kabarıyor.

TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerine göre patatesten sonra fiyatı en fazla artan ürün hayvan maması olmuş. Belli ki birileri bu işlerden ahlaksızca voliyi vuruyor. Bir de insanlara "Sokak hayvanlarını sahiplenin" diyorlar. Hangi parayla?..



Şeref kürsüsü

Depreme A Spor canlı yayınında yakalanan genç sunucu Burak Ölmez, muhteşem serinkanlılığıyla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri rahatlattı.



Zap'tiye

İznik'i ziyaret etmeyi planlayan ama ömrü vefa etmeyen Papa için İznikliler lokma döktürüp dağıttı. Asil milletiz vesselam!..



Ne demiş?

Aleyna Tilki sosyal medyasında "Güzel olmak suçsa gidip karakola teslim olucam" yazdı. Bir takipçisi hemen cevabı yapıştırdı: "Delil yetersizliğinden serbest bırakırız."