MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamasıyla yeniden gündeme gelen Yeni Anayasa tartışmaları sürerken, 2. Göktürk devletinin başındaki Bilge Kağan'ın 700'lerde yazdığı ve en eski Türk Anayasası olarak bilinen Töre'yi hatırlatmak istedim. Bana, yamalı bohçaya benzeyen mevcut anayasamızdan çok daha net ve sağlıklı hükümler barındırıyormuş gibi geldi. Dilerseniz bir de siz değerlendirin:

1. Tengri (Yaratan) tektir.

2. Her kim ki, Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın.

3. Bir İl (Ülke), bir Kağan, bir Tengri..

4. Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz ve bir budunda (Millet) iki töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki, töreye uya kutlanır. Kim ki, töreye kıya katlanır.

5. Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur.

6. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kağan budunundan sorulur.

7. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak.

8. Ana-babaya ve ataya tazim (Saygı) duyulacak.

9. Hısımına sarılacak, komşusunu gözetecek.

10. Er kişi yalan söylemeyecek.

11. Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.

12. Kim ki, bir ırza musallat olursa, canından olacak.

13. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.

14. Cenkten beri duran ya da kaçan, tamuya (Cehennem) uçacak.

15. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.

16. Baş kaldıranın başı alınacak, hak isteyenin hakkı verilecek.

17. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.

18. Kin ve gururdan uzak olunacak.

19. Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.

20. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.

21. Kızı isteyen kağan da olsa, bey de olsa, kız istediğine verilecek.

22. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin.

23. Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın.

24. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.

25. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.

26. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.

27. Yazgına asi olma.

28. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.

29. Herkes adaletle iş görecek.

30. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.

31. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.

32. Kağan odur ki, adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa, İl yok olur. İl olmazsa, budun kul olur.

33. Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin: "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir?" (Bilge Kağan)



Çok yaşa Faruk!

A Haber'in sabah bülteninde mahkemenin öpücüklü emojiyi "taciz" sayması konu ediliyordu.

Programın yorumcusu değerli dostum ve Takvim gazetesinin çiçeği burnunda yayın yönetmeni Faruk Erdem emojilerle ilgili bir anısını anlattı:

"Ben bu emojiler konusuna pek hakim değilim. O sembolü de korku ve endişe belirten 'yüreğim ağzımda' ifadesi sanıp sağa sola gönderiyordum. Sonra biri beni uyardı. Meğer herkese öpücük gönderip, duruyormuşum..."

İlahi Faruk kardeşim, sabah sabah beni güldürdün, Allah da seni güldürsün.



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı'dan usta işi bir asist daha: Teve 2'de tekrar bölümleri yayınlanan Gümüş dizisinde Bağdat Caddesi Erenköy'den taksiye binen Gümüş (Songül Öden), Göztepe'de kendisine "Nereye gideceğiz abla?" diye soran şoföre "Erenköy'e gideceğiz" diyor...



Zap'tiye

Aybüke Pusat'ı kadrosundan çıkarttığı için eleştirilen TRT 1'in Teşkilat dizisinin reytinglerde birinci olmasına ne demeli peki?

Ne demiş?

Düzce'de 135'le radara yakalanan sürücü, ceza yazan polise bir de akıl vermesin mi? "Bu araba neden 250 yapıyor? O zaman sokmayın ülkeye."