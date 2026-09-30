Futbolseverler Turkuvaz Medya'ya minnettar. Ay-yıldızlı ekibimizin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin en önemli maçlarını Atv, A Haber, A Spor ve A Para ekranları aracılığıyla şifresiz, reklama boğmadan ve mükemmel anlatım/yorumlarla seyircilere ulaştıran Turkuvaz Medya futbolseverlerin büyük takdirini kazandı.

Köşemizin değerli okurlarından Bekir Kurt ise gönderdiği mesajıyla bu minnettarlığı tüm seyirciler adına şöyle dile getirdi:

"UEFA Uluslar Ligi'nin Turkuvaz'da olmasına çok sevindim, mutlu oldum. Neydi o dijital mecralardaki yayınlar? Bırakın maçın kendisini, özetleri bile seyredemiyorduk. Müthiş mücadelelere sahne olan İngiltere- İspanya ve Hollanda-Almanya gibi dev maçları koltuklarımızda çay içerek keyifle izledik. İnanın ben çok sevindim. Teşekkürler Turkuvaz Medya. Sağ olun, var olun. Oh be!.."

Okurumuz Bekir Kurt, benim Fransa maçının ardından yaptığım "Milli Takımımız, Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi ilk maçında da umut vermedi. Bakmayın karşılaşmanın 0-1 bittiğine, aldırmayın 'Çok iyi mücadele ettik' diyenlere, aradaki futbol farkı bunun 10 katıydı. Korkarım bu fark, İtalya karşısında tabelaya da yansıyacak" şeklindeki yorumuma da destek verdi: "Evet, kral çıplak diyen biri çıkmalıydı, siz çıktınız, tebrikler. 3.5 milyon nüfuslu Hırvatistan'dan her bir şey çıkıyor, yani kaleci, stoper, orta saha, kanat oyuncusu ve santrfor ama 85 milyonluk bizim ülkemizde bir santrfor çıkmıyor. 'Biz nerede yanlış yaptık, yapıyoruz?' diyen yok, çıkmayacak da böyle giderse."



Bağırsaklarımız temizleniyor

Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olayları birer birer deşifre ediliyor. FETÖ'nün işlediği karanlık suikastlar gün yüzüne çıkartılıyor. Üzerinden 15 - 20 yıl geçmiş faili meçhul cinayetler aydınlatılıyor. "Dokunulmaz" denilen kişi ve kurumlar adalet önünde hesap veriyor. Siyasi kimliğine ve makamına bakılmaksızın, valisinden bakanına kadar bu milletin canına, namusuna, parasına el uzatan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeye niyetlenen kim varsa adaletin süzgecinden geçiriliyor.

Hem ekonomik sistemin dibine dinamit koyup, finansal sistemi güven zaafına uğratmak isteyen hem de kurdukları çeteyle kendilerine menfaat sağlayanlar tek tek yakalanıyor. Milletin tek ve en masum eğlencesi olan futbolu bile kendi çıkarları için kullanmaktan geri durmayanlar afişe ediliyor.

Tescilli hırsızı cumhurbaşkanı adayı yapanlarla "Milletin cebine elini atanları yanımda barındırmam" diyenleri umarım herkes ayırt ediyordur.

Bu olan biten, bir milletin bağırsaklarını temizleme sürecidir. Doğal olarak biraz "gürültülü" olacaktır.



Türkiye'ye yakışmaz mı?

Türkiye dizi ihracatında ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Dünya genelinde her gün yaklaşık 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor. Dizilerimiz 170'ten fazla ülkede yayınlanıyor.

2008'de yalnızca 10 milyon dolar olan dizi ihracatımız ise 750 milyon dolara ulaşarak 60 kat artış gösterdi. Bir bölümün yurt dışı satış fiyatı ise şimdilerde 200 bin dolara kadar çıkıyor.

Gümüş dizisi ile Arap dünyasında başlayan dalga, bugün Latin Amerika'da o ülkelerin bir zamanlar dünyaya egemen olan yerli yapımlarıyla yarışıyor.

Naçizane önerim şu: Madem "dünyanın dizi üssü" olduk, o halde uluslararası bir televizyon ödül organizasyonu da bu topraklara yakışmaz mı? Bir hafta sürecek organizasyon, marketing çalışmaları ile birleştirilirse, Cannes'daki MIPCOM'un pabucunu dama atar. Benden söylemesi...



Gaf kürsüsü

İş başvuru formunun "telefon" kısmına numarası yerine telefonunun modelini yazan arkadaş doğal olarak reddedildi!

Zap'tiye

Dünyanın sonu "ağırlıktan kendi içine çökerek" olacak galiba...

Ne demiş?

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Herkes menfaatinin bittiği durakta indi." (Sanal medyadan)