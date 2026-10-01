Elon Musk geçenlerde bir konuşma yaptı. Gazetelerin sayfa eteklerinde geçiştirildi. Oysa dünyayı tek elden yönetmek isteyenlerin açık bir "muhtırası" gibiydi. Hazret (!) şöyle buyurdu:

"5 yıl sonra dünya tamamen altüst olacak. Saçma sapan şeyler için dertlenme. Sınav çalışması, diploma endişesi eğitim şovu hepsi tamamen anlamsızlaşacak. Şimdi dert ettiğin işyeri ilişkileri tamamen saçma gelecek. 'Dişini sıkıp her şeye katlanarak çalış' diye binlerce yıl süren cehennem kuralı, sadece 5 yıl sonra bitecek. Saçma sapan günlerde yüreğini tüketip umutsuzluğa kapılmayı bırak. Dünyanın gürültüyle altüst olacağı o anı heyecanla beklemek için bonus bir aşamadayız biz. 2030 ya da 2031 yılında yani 5 yıl sonra yapay zeka tüm insanlık zekasını aşacak."

Önce ailenin kutsallığını, sonra tarih ve kültürümüzü, ardından cinsiyetleri ve son olarak da dini inanışları insanların elinden almaya kalkışan küresel efendiler (!) şimdi de sadece kendilerinin hayatta kalacağı kıyameti haber veriyorlar.

Dünyayı, kendilerinin hükmedeceği yapay zeka yönetecekmiş. Piyasaya sürecekleri robotlar, insana iş bırakmayacakmış. O nedenle kendimizi sıkıp çalışmaya, öğrenmeye, gelişmeye gerek yokmuş-muş!..

Belli ki, operasyonun son aşamasında insanların yarınlarını ve umutlarını onların elinden almak var.

Bu arada Bill Gates'ten de yeni "kıyamet" senaryosu geldi: "Yapay zeka 1 milyar insanı öldürebilir" buyurdu.

Lütfen uyanık ve sağlam duralım...



Uzman Dr. Yapay Zeka (!)

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, doktorların yapay zeka uygulamasında "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin arama yaptıkları öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin, iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, yapay zekadan yardım istedikleriyle ilgili arama sonuçlarına ulaşıldığı belirtildi.

54 yaşındaki Yorgos Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez (Plazmanın diğer kan hücrelerinden ayrıştırılması) işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yapay zeka tıbbı da ele geçirdiğine göre hepimize geçmiş olsun!



Arda Güler ve diğerleri

Fransa ve İtalya karşısında izlediğim Arda Güler'e her futbolsever gibi ben de hayran kaldım. Milli Takım giderek küçülürken, Arda ayağına her topu aldığında devleşiyordu. Yeteneği ve zekası öyle üst düzeydeydi ki, takım arkadaşları bu zenginliğin yanında iyice sırıtıyordu. Belki de en büyük şanssızlıkları, Arda ile aynı dönemde Milli Takım forması giymeleriydi... Ne yalan söyleyeyim, onlar adına içim burkuldu.

Arda'nın İtalya karşısındaki şu istatistikleri, benim anlatmaya çalıştığım şeyin matematiksel ifadesiydi:

101 topla buluşma. (Sahanın en iyisi)

3/5 uzun pas.

%89 pas isabeti.

6 orta. (Sahanın en iyisi)

4 şut. (Sahanın en iyisi)

11 kazanılan ikili mücadele. (Sahanın en iyisi)

4/6 çalım. (Sahanın en iyisi)

5 rakip ceza sahasında topla buluşma.

Allah nazarlardan saklasın. Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi Real Madrid'in başındayken de bu çocuğun önünü kesmeye kalkan takıntılı hoca Mourinho'nun gözüne, dizine dursun!



Gaf kürsüsü

Yunanistan'da bir kadın ChatGPT'ye kahve falı baktırdı, fal "Kocan seni aldatıyor" deyince boşanma davası açtı.

Zap'tiye

Bunca sarhoş yetmiyormuş gibi bir de başımıza Fondip yapanlar çıktı!

Ne demiş?

"Pandemi dönemi nakit param bitti. O sırada 15 milyon liralık bir teklif geldi ve beni çok rahatlattı. 4-5 aylık mutfak masrafımdı." (Rober Hatemo'nun sözleri)