10 yıl boyunca sigara içip, bir günde bırakmayı başaran biriyim. Bununla hep gurur duydum. Çünkü tartışmasız, hayatta yaptığım en iyi şeydi.

Sigarayı bırakınca adeta yeniden doğdum. Ağzımın tadı yerine geldi, bir elmanın gerçek tadını hatırladım, sabahları damağıma yapışan o katrandan kurtuldum, uykunun keyfine vardım, zihnim de ciğerlerim de berraklaştı, eriştiğim enerjiye kendim bile şaşırdım. Ve yeni bir slogan ürettim: "Sigarayı bırakmanın verdiği keyfi hiçbir madde veremez..."

Hükümetin bu konuda alacağı yeni kararları iple çekiyorum. Taslakta yer alan başlıklara göre, 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğanlara hayatları boyunca tütün ürünü satılmaması planlanıyor. İşte bu harika bir uygulama. Benim kızım 2016 doğumlu ve bu mereti asla satın alamayacak demektir. Lokantaların açık ve kapalı alanlarında sigara kullanımının tamamen kaldırılması, parklar ile kamu binalarının bahçelerinde dışarıdan görünmeyecek ayrı sigara içme alanları oluşturulması da gündemde. Bu kararların tamamını gönülden destekliyorum. Çünkü ben de damdan düşen biriyim.

En büyük hedef ise 2040 yılından itibaren Türkiye'de sigara satışının yasaklanması.

Haydi inşallah...

Yüce Rabbim, bu konuda büyük çaba harcayan ve kararlılık sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin yardımcısı olsun.



Bu ne sorumsuzluk?

11 canımız gitti... Sadece 11 eve değil, onların hısımı, akrabası olan, onları tanıyan, seven pek çok insanın evine ateş düştü. Neden? Bir otobüs şoförünün sorumsuzluğu yüzünden... 6 şeritli, yüksek hızlarda seyredilen bir otobanda geri geri gitmek nedir? 10 kilometre fazla gider, 300 lira fazla mazot yakar, kaçırdığın kavşağa geri döner, gideceğin yere 15 dakika sonra sağ salim ulaşırsın olur, biter.

Sana 50 kişinin canı teslim edilmişken, otobanda o vitesi geriye takmak ile 50 kişinin üzerine makineli tüfekle kurşun yağdırmak arasında ne fark var? Böyle sorumsuzluk, böyle vicdansızlık olur mu? Projesi 3 kata göre çizilmiş binanın üzerine 4 kaçak kat daha inşa edenler, netameli madene umursamadan işçi indirenler, fırtınalı havada su alan gemiyle sefere çıkanlar ve koca otobüsün direksiyonunda en yapılmayacak olanı yapanlar... Bizi kazalar ve felaketler değil, "sorumsuzluk" öldürüyor.



Milyoner'de bayrak değişimi

Macera, merhum Kenan Işık ile başladı. Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve nihayet Oktay Kaynarca ile günümüze ulaştı.

Ülkemizin en uzun soluklu ve en çok kazandıran bilgi yarışması, Atv'nin temel taşlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine bir "bayrak değişimi" yaşanacak. Parlak oyunculuk kariyerinin yanına başarılı yarışma sunuculuğunu da ekleyen Oktay Kaynarca, yeni dönemde bayrağı Atv Ana Haber'in yetenekli anchorman'i Cem Öğretir'e devredecek.

Sevgili Cem'in bu görev için "biçilmiş kaftan" olduğuna inanıyorum. Yılların deneyiminden süzülmüş ekran rahatlığı bir yana, kaliteli ve istikrarlı duruşu ile bu yarışmanın sunuculuğunun gerektirdiği en önemli özellik olan "güvenilirliği" tam anlamıyla karşılayacağını düşünüyorum. Bunun yanına bugüne kadar pek sergileme olanağı bulamadığı "entellektüel birikimini" de ekleyerek yarışmaya keyif katacağı muhakkak.

Yeni yolun açık olsun sevgili Cem kardeşim.



Gaf kürsüsü

Beşiktaş kalecisi Nübel, Kocaelisporlu Metehan'ın ayağını tutuyor: "Devam." Beşiktaşlı Vlahovic'e ceza sahasında şamar atılıyor: "Devam." Bu lig, bu hakemlerle devam edemez.





Zap'tiye

Sonbaharda sadece yapraklar dökülmüyor. Sezona başlayan 35 diziden 4'ü için erken final kararı alındı.



Ne demiş?

Trump, seçmenlerine "En aptalca sözlerimi bile alkışlıyorsunuz, sizi seviyorum" dedi ve yine büyük alkış aldı.