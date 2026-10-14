İstanbul'da 40 bini aşkın "tabut bina" var. Çoğu kaçak yapılmış, iskan izni alındıktan sonra eklemeler ile güvensiz hale gelmiş, bırakın depremi, kuvvetli bir rüzgarda bile yıkılacak kâğıt evler...

Adam otomobil galerisi yapmak için apartmanın taşıyıcı kolonları kesmiş. Statik hesaplamaları 3 kat için yapılan apartmanın üzerine kaçak 4 kat daha çıkmış. Isı yalıtımı yapılmamış binanın altına ekmek fırını açmış. Daha neler, neler...

Belediyelerin imar ve ruhsat işlerini adeta kanunsuz bir gelir kapısına döndürdüğü, bu yolla milletin canı pahasına ceplerini doldurduğu son soruşturmalarla ayan beyan ortaya çıktı.

Büyük şehirlerdeki yeni imar ve iskan izinlerinin yüzde 7.8'i rüşvet açısından şaibeli. Yani... Richter ölçeğine göre olmasa da rant ölçeğine göre 7,8 şiddetinde bir depremle yıkılacağız.

En büyük sorunumuz ise denetimsizlik. Belediyeler binalara ruhsat ve izin veriyor ama sonra o binanın semtine bile uğramıyor. Adam da nasıl olsa ruhsat aldım diye proje dışı kat çıkıyor, ek ve çıkmalar yapıyor.

Bunu önlemek adına naçizane bir önerim var:

Belediyeler her ay sorumlu oldukları coğrafi alanlarda dron çekimleri yapsın. Bunlar düzenli olarak bir yapay zeka programına yüklensin. Yasa dışı topografik değişiklikler yapay zeka tarafından belirlenip yıkım ya da para cezaları uygulansın.

Ben sıradan bir vatandaş olarak meseleye bu kadar kafa yorarken ilgili belediyeler ne iş yapıyor, doğrusu çok merak ediyorum.



Günah keçisi Montella

İtalyan hocayı gönderince Milli Takım'ın tüm sorunları bitecek, öyle mi? Eminim buna TFF'nin başındakiler de inanmıyordur. Zaten yönetim kurulundan 5 üyenin istifası da bu "inançsızlığın" belgesidir. Bana göre asıl işten el çektirilmesi gereken tüm kurullarıyla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'ydu.

Hatırlatırım, bu takımı Dünya Kupası'na götüren Montella'ydı. Hem de santrafor özelliği olan tek futbolcusu bulunmadan. Peki Dünya Kupası'nda ne oldu? 10 - 0 yeneceğimiz Paraguay maçını 1-0 kaybettik. Kimin yüzünden? Montella'nın mı? Tabii ki değil. Adam krampon kuşanıp milli (!) futbolculara kaleye 3 metre mesafeden ağları nasıl bulacaklarını gösterecek değildi ya?

Sonra UEFA Milletler Ligi geldi çattı. Bu kez takımın en güçlü hücum silahları Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu da kadroda yoktu. Karşımızda dünyanın en iyi takımı, bizde ise Arda dışında kapasitesi sınırlı futbolcular topluluğu.

Sen yıllardır süren yanlış politikalar yüzünden Milli Takım'ı santraforsuz bırakacaksın, villa ve MHK skandallarıyla Türk Futbolu'nun marka değerini sıfıra indireceksin, sonra da elin gariban İtalyan'ının boynunu vuracaksın...

Eminim Montella hâlâ "Beni niye gönderdiler ki?" diye düşünüp duruyordur. Keşke "Böyledir bizim buraların adetleri"nden başka sana verecek bir cevabım olsaydı sinyor!..

Peki bu kadroyu kim ayağa kaldırabilir? Aklıma Harry Potter'dan başkası gelmiyor. Zira elinde eğer sihirli değneği yoksa, hiçbir hoca bu takımla başarılı olamaz.



Elektrikli araçlar casus mu?

Çok önemli bir haber yine gazetelerin iç sayfalarının eteklerinde kendine yer bulabildi. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Biz ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz" dedi.

Sebebi güvenliği sağlama ve casusluğu önleme. Zira elektrikli araçlara uzaktan üretici firma tarafından kumanda edilebiliyor. Onlarca sensor marifetiyle araç içindeki konuşmalar ve konum bilgisi anında "merkeze" iletiliyor. Araçta kullanılan cep telefonları, sistemle entegre olduğu için de mahremiyet sadece hayal oluyor. Bu araçlar navigasyon sistemleri ve gelişmiş radarlarıyla bir sahanın tüm topografisini paylaşılabiliyor ve en önemlisi: Lityum aküsü patladığında kolay kolay söndürülemiyor. Yani?.. İstenirse hem istihbarat ileten bir casus hem de güdümlü füze gibi kullanılabiliyor.

İşte bu nedenle stratejik kuruluşlarımız için hayata geçirilen "yabancı elektrikli araç yasağını" son derece yerinde buluyorum.



Gaf kürsüsü

İstanbul'da "ebeveyn banyolu" diye satılan evin yatak odası.



Zap'tiye

Selfie fotoğrafında iyi çıkıp çıkmamanız önemli değil. Röntgende, ultrasonografide, MR'da, tomografide "iyi" çıkın yeter.

Ne demiş?

"Kendall Jenner, Serenay Sarıkaya'yı çekemiyor." (Bir Seda Sayan incisi)