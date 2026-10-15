Hep diyorum ya, ebediyete göçen her sanatçıyla birlikte göğsümün sol yanından çocukluğumun, gençliğimin bir parçasını da uğurluyorum.

Alpay da aramızdan ayrıldı...

Meslektaşlarım bilir. Alpay'ın medya ile arası yoktu. Hatta pek soğuktu. Ben hariç... Her yeni projesi öncesinde beni arar, fikrimi alırdı. Yeni şarkıcılarla ilgili yorum yapar, kıyasıya eleştirirdi. Adeta köşemizin fahri müzik danışmanı gibiydi. Tecrübesinden, engin müzik kültüründen çok yararlandım Alpay ağabeyimin.

Her bilge gibi o da yalnızlığı severdi. Derler ya hani, "Zirvede ikinci kişiye yer yoktur" diye... O da şikayet etmek yerine yalnızlığından beslenen hatta yalnızlığıyla sevişen bir müzik bilgesiydi. Aksi halde o besteler nasıl çıkabilirdi ki?..

Hayatım Roman adlı otobiyografi kitabımda da yazmıştım. Alpay beni gazeteciliğin en aldatıcı ama gerçek yönüyle tanıştıran kişiydi.

Şöhretinin doruklarındayken Marmara Adası'nda ailemizin işlettiği motelde 4 gün konaklamıştı. Ben o sıralarda 10 yaşındaydım. Ayrılacağı gün "Otelinizden çok memnun kaldım. Adınızı herkesin duyması lazım. İzniniz olursa bir gazete haberi oluşturalım. Ben sahilde boğulmuş gibi yapayım, siz de hayatımı kurtarın. Bu haber gazetede yayınlanır, hem adanın hem de motelinizin reklamı olur" dedi.

Üç gün sonra bir kaç balıkçı ile beraber ben, sözde boğulmaktan son anda kurtardığımız Alpay'ın başında ona suni teneffüs yaptırırken o zamanki Günaydın gazetesinin birinci sayfasındaydık.

Şu kaderin cilvesine bakın ki, ölüm ve taziye yazısını bir başka Günaydın'da yazıyorum.

Allah gani gani rahmet eylesin.



Yanlış bilinen doğrular

Lütfen şunları iyi belleyelim:

Empati yapmak, romantizm değildir.

Nezaket, yumuşaklık değildir.

Hoşgörü, yenilgiyi kabul etmek değildir.

Merhamet, zayıflık değildir.

Özür dilemek, baş eğmek değildir.

Affetmek, küçülmek değildir.

Anlayış göstermek, güçsüzlük değildir.

Sevgiyi ifade etmek, zaaf değildir.

Alçakgönüllü olmak, eziklik değildir.

Ahlaklı, iffetli ve inançlı olmak, bağnazlık değildir.

Aileye, ataya saygı göstermek, demodelik değildir.

Özgüvenli olmak, kural tanımazlık değildir.

Azim ve sebat göstermek, saplantılı olmak değildir.

Yardımsever olmak, kullanışlılık değildir.

Fedakarlık, aptallık değildir.

Dürüst olmak, enayilik değildir.



Tuzlu Kahve 'yaş'a takıldı!

Tuzlu Kahve, yeni dönemin en eğlenceli dizilerinden biri. Samanyolu galaksisini kıskandıracak kadar yıldız barındıran kadrosu da pek sükseli.

Gelgelelim, diziyi yıldıza boğmak uğruna oyuncuların gerçek yaşlarına pek dikkat etmemişler gibi geldi bana. Baksanıza; anne Binnur Kaya 54, kızı Şevval Sam 52, oğlu Buğra Gülsoy ise 44 yaşında!..



Gaf kürsüsü

Eyüp Sultan Vakfı Camii'nin yardım sandığı. Yorum yok.



Zap'tiye

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 92'sinin yaptığı tek spor, karşıdan güzel bir kadın geldiğinde göbeğini içeri çekmekmiş.



Ne demiş?

"Hiç uyandığınızda yanınızdaki kişiyi öperek uyandırıp, 'Ne kadar şanslıyım' dediniz mi? Sakın yapmayın, otobüsten atıyorlar!" (Sanal medyadan)