Mehmet Akif Ersoy boşuna dememiş, "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda" diye. Bu ülkenin toprağı, bildiğimiz ve gizli kalmış kahramanlar ile karılmış. Tarihimizin hangi dönemine baksanız, bir kahramanın cesaretini, önderliğini, fedakarlığını, inancını görürsünüz. Kiminin heykelleri dikilmiş, kiminin ismi kaybolup gitmiş.

Meryem Atmaca da Türk tarihinin görece gizli kalmış kahramanlarından.

Bu asil hanımefendi, babasından kalan 10 bin altınlık tüm servetini feda ederek, 1.800 Türk askerinin Rus esaretinden kurtarılmasına vesile oldu.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1.800 esir Türk askeri, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki ölüm kamplarında tutuluyordu. 1917 Rus Devrimi'nin ardından esirlerin yurda getirilmesi için diplomatik girişimler başladı. Ancak çatışmalar, ekonomik sıkıntılar ve yaşanan kayıplar, süreci zorlaştırdı. Bu dönemde Rumiye Başkonsolos Vekili Yüzbaşı Ali Rıza Bey'in eşi ve Übeydullah Efendi'nin kızı Meryem Atmaca devreye girdi. Varlıklı bir aileden gelen Meryem Atmaca, Millî Mücadele'nin hemen başında babasından kendisine kalan 10 bin altını, Sibirya'daki 1.800 Türk askerinin kurtarılması için kullandı. Gelin görün ki; tüm servetini bu uğurda feda eden Meryem Atmaca, hayatını yoksulluk içinde tamamladı. Ardında ise unutulmayacak büyük bir fedakarlık bıraktı.

Düşündüm de, bir sanayicinin Alman esir kamplarındaki Yahudileri, fabrikasında çalışan işçilermiş gibi gösterip kurtarmasını anlatan unutulmaz Schindler'in Listesi filmini gölgede bırakacak bir destan elimizdeyken, niye bu müthiş hikayenin filmi yapılmaz?



Emir Sarıgül'den Sibel Can'a villa hediyesi

Geçen hafta sizlere Sibel Can'ın, Emir Sarıgül ile evlenmekten son anda vazgeçtiğini, Tamar Tanrıyar'ın video haberini rehber alarak duyurmuştum. Bu kez istihbarat bir okurumdan geldi. Meğer Emir Sarıgül, evlilik suya düşmeden önce Sibel Can'a bir villa hediye etmiş. Sibel de karşılığında evlerin tanıtım gecesinde sahne almış. Okurum Mehmet Köymen, benim haberin altına iliştirdiği yorumda bakın neler yazıyor:

"Sibel Can'a hiçbir şey olmaz. O her yerden kremasını, kaymağını alarak çıkar.

Daha iki hafta önce Kuruçeşme Mandarin Otel'de Emir Sarıgül'ün Göksu'da yaptığı Azure Villaları'nın tanıtım gecesinde sahneye çıktı. Normal gerçekleştirdiği konserlerden çok daha uzun süre sahnede kaldı ve bütün gece muhteşem bir şekilde bizleri eğlendirdi. Salon, cemiyet hayatının tüm ünlü isimleri ve Yeni Parti ile İYİ Parti'nin üyeleri ile doluydu. Sibel Can da kendisine hediye edilen evi göstererek 'Siz de buradan ev alın, sabah kahvelerini birlikte içelim' dedi."



Şarkıların çivisi çıkınca...

Bu aralar şu "zehirli" şarkı sözlerine fena halde takmış durumdayım. Küfür, argo, şiddete ve uyuşturucuya özendirme gırla gidiyor. Özellikle de pornografiye varan cinsel çağrışımlı güfteler (!) beni fazlasıyla rahatsız ediyor.

Rezilliğin son perdesi ise fotoğrafçı Bennu Gerede'nin menopozu anlattığı şarkısı oldu.

Affınıza sığınarak o sözlerin bir bölümünü paylaşmak zorundayım -ki rezaletin boyutu hakkında az da olsa fikriniz olsun. Şöyle diyor Bennu hanım, şarkının bir yerinde:

"Sabah uyandım sırılsıklam ama oram değil, orası kupkuru..."

Tamam, menopoz hayatın gerçeği. Kadınları biyolojik, kimyasal ve ruhsal açıdan son derece etkileyen bir geçiş dönemi. Sıcak basmasının, terlemenin ve biyolojik değişimlerin hepsinin tıbbi bir açıklaması var. İyi hoş da bunun yeri pop şarkısı mı? Merak eden bilimsel makaleleri okur, doktoruna başvurur filan..

Her şeyin uluorta konu edilmesi ne özgürlüktür ne modernlik.

İnsan hayatının biraz da mahremiyete ihtiyacı var, öyle değil mi?



Zap'tiye

Eylemin yeri Paris olunca...

Şeref kürsüsü

Yıldız Tilbe haberi olmadan faize yatırılan parasının tüm getirisini ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Ne demiş?

"Süte su karıştı, sonra söze yalan, mideye haram. İşte orada bozuldu insan..." (Neşet Ertaş)