Önce Fransa, sonra İngiltere ve Almanya, son olarak da Hollanda hükümetleri, vatandaşlarına "En az üç günlük yiyecek ve su stoku yapın. Enerji kesintilerine hazırlıklı olun" uyarısında bulundu. Aynı durum gayrı resmi ağızlardan Japonya için de söz konusu edildi. İngiltere ve Almanya'da tüm sağlık kuruluşları bir anda oluşacak 100 bin yaralıya yardımcı olacak şekilde revize edilmeye başlandı. Avrupa ülkeleri birbiri ardına sivil savunma tatbikatları düzenliyor. Son olarak vatandaşlarına kritik uyarı yapan ülkelerin sayısı 33'e ulaştı. Hatırlayın, bizde de geçen yıldan itibaren 81 ilde büyük sığınaklar inşa edilmesi için harekete geçilmişti.

Amacım panik yaratmak değil elbette ama bir vatandaş olarak resmi ağızlardan bu konuda cevap beklemek de hakkım diye düşünüyorum. Nedir bu tehdit? Neye karşı hazırlanıyoruz? İnsanları bekleyen büyük tehlikenin adı ne?

Etrafımda da gizliden gizliye bir hazırlık gözlemliyorum. Uzun süredir almayı düşündüğüm, bünyesinde el kranklı fener, radyo ve güneş enerjili şarj istasyonu barındıran acil durum kiti internette tükenmiş. Market arabalarına su, makarna, konserve ve mum dolduranların sayısında da artış gözlemliyorum.

Altın piyasasındaki görülmemiş düşüş de bana "Yakında petrol, doğalgaz ve su, acaba altından daha mı değerli olacak?" sorusunu sorduruyor.

Peki bizi ne bekliyor?

Üçüncü Dünya Savaşı mı? Nükleer savaş mı? Şiddetli güneş patlamalarının neden olacağı elektrik kesintileri ve radyoaktif serpinti mi? Uluslararası hacker'ların saldırılarıyla tüm enerji, haberleşme ve bankacılık sistemlerinin çökmesi mi? Ve nihayet, dünyayı istila etmeye niyetlenen uzaylılara karşı topyekun bir savunma mücadelesi mi?

Her ne ise bilmek istiyorum.



Klasik zevkimi elimden aldılar

Beni yakından tanıyanlar bilir. Ne içkim, ne sigaram, ne kumarım, ne gece hayatım var. Tek kötü (!) alışkanlığım, klasik bir otomobilin direksiyonu başında benzin yakmak...

Elimden neler geçmedi ki? 1961 Opel Olimpia, 1956 Chevrolet Belair, 1965 Mercedes 220 (Kırlangıç kasa), 1972 350 SLC, 1975 280 SLC, 2000

Mercedes SLK, 1972 Volkswagen Beatle, 1972 Opel GT, 1959 Willys Jeep, 1989 Peugeot 306 Cabrio ve daha neler neler...

Gelin görün ki, bu nadide hobimi de elimden aldılar.

Geçen hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon sonucu yurtdışından kaçak yollarla getirilen klasik otomobillerin şasi numaralarını, Türkiye'deki atıl araçlarınki ile değiştirip satan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Usulsüz mühendislik raporlarıyla noterlerden tescil belgesi çıkartıp araçları vatandaşlara satan sahtekarlar bu yöntemle 61 ayrı araçtan 500 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 37 kişiyi bu nedenle gözaltına aldı.

Haydi bakalım şimdi güvenip de klasik otomobil sahibi ol...



Sahte okul servislerine dikkat!

Anne babalara çok önemli bir uyarım var:

Geçen hafta İzmir'de annesiyle birlikte okul servisini bekleyen ilkokul öğrencisinin yanına tanımadıkları bir servis yanaşıp "Araç değişikliği oldu, seni okula biz götüreceğiz" demiş. Annesi şüphelenip servis şoförünü aradığında "Değişiklik yok, birazdan orada olacağız" cevabını alınca dehşete kapılmış. Böylece muhtemel bir çocuk kaçırma olayı, bir ebeveynin uyanıklığı sayesinde önlenmiş.

Okul servisi kullanan aileleri uyarıyorum: Bu tür oyunlara sakın gelmeyin. Özellikle de çocuklarınızı tek başlarına servis beklemeye göndermeyin.

Son ricam ise bu haberi mümkün olduğunca paylaşmanız.



Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmacısı, "Pamuk, Minnoş, Maya, Tarçın, Boncuk, Fındık genellikle hangisine konulan popüler isimlerdir?" sorusuna "Evcil hayvanlar" yerine "Mutfak eşyaları" cevabını verince ilk soruda elendi.

Zap'tiye

3. Dünya Savaşı'nı sanıldığı gibi yapay zekalar değil, bildiğiniz geri zekalılar çıkartacak.



Ne demiş?

"Nasıl olsa bu takım bundan daha kötü oynayamaz. Getirin Yılmaz Vural hocamı Fener'in başına, hiç olmazsa bir garibin gönlünü yapmış olursunuz." (Ben dedim)