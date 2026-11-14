İnsanımızın tek ücretsiz eğlencesi olan dizilerin, dijital platformlar tarafından planlı bir şekilde yok edilmeye çalışılmasına Yakından Kumanda okurları da isyan etti. İşte okurumuz Ramazan Budaklar'ın mesajı:

"Dijital medya, özellikle yabancı menşeli kanallar denetimden kaçıyor çünkü kemiksiz para kazanıyorlar. Vergilerini vermiyorlar. Her türlü rezalette en öndeler. Dizi sektörünü kötü etkiliyorlar. Başrol oyuncularına acımıyorum ama sektörden geçinen emekçi sayısını düşününce...

Dizi sektörü, Türkiye'nin dünyaya açılan bir penceresi. Asıl amaçları Türkiye'nin bu etkin tanıtımına engel olmak. Türk dizi sektörünü yok edip, dünyaya açılan pencerelerimizden birini kapamak. Bu en çok İsrail'in işine gelir, tam da bu aralar İslam karşıtı propagandalara başlamışlarken...

Reklam verenlerin tüm reklamları bir anda çekmesinin küresel bir anlamı vardır. Şimdi hükümetin hemen bu dijital mecrayı durdurması, önlem alması gerekiyor. Okkalı vergi, ceza ve yaptırımlar, sürekli denetim!.. Ayrıca LGBT materyallerinin yasaklanması da şart. Yoksa elin yabancısına dijital köle olmuş bir Türk medyası kalacak elimizde...

Mütekabiliyet esastır! Yahu bunlar Türkiye aleyhine her türlü yayını yapanlar değil mi? Elimiz armut mu topluyor! Ne cevap verilecek, görmek istiyoruz..."



Sergen kendini yendi

Kimse senden ilk maçta mucize yaratmanı beklemiyordu. Ama sen ne yaptın? Sırf "Ben geldim" demek için saçma sapan bir 11'le maça çıktın. Elinde Zeki gibi gerçek ve tecrübeli bir sağ bek varken, Doku'nun karşısına Oğuz Aydın'ı koydun. Hakan Çalhanoğlu gibi şahane bir istasyona sahipken, oyunun tüm yükünü 60 dakika boyunca Arda'nın üzerine yıktın.

Santrafor tercihin de hatalıydı. Enes'in yerine oyuna giren Deniz Gül, onun yapamadığı her şeyi yaptı. Rakip stoperleri sırtına alıp, duvar oldu, pozisyona girdi, savunmayı sürekli meşgul ederek, ileri çıkmalarını önledi. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan ve sadece sahada dolaşan Orkun Kökçü'ye 45 dakika boyunca tahammül etmen inanılmazdı. Keza kariyerlerinin en kötü milli maçlarını oynayan Yunus ve Barış Alper'i sadece izlemen de öyle.

Merih Demiral kadar ağır bir oyuncudan çağdaş futbol ortamında stoper filan olmaz. İki kere iki, dört...

Bu arada Allah, Arda'mızı nazardan saklasın. Şahane oyunu, mağlubiyeti kabul etmeyen direnci bir yana, 30 metreden fileleri gördüğü frikiği bana göre yılın golüydü.

Son olarak, siyah matem bandımızı ne yazık ki formalarımızdan çıkartamaz olduk. Fabrika patlamasında hayatını yitiren kardeşlerimizi anmak üzere sahaya çıkarken bu kez de 4 şehit verdiğimiz helikopter kazasının haberiyle sarsıldık. Allah (C.C.) tüm şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) komşu eylesin. Bizleri de matem bandını formalarımıza sabitlemekten muhafaza etsin.



COP31'in liderler mönüsü

Antalya'daki COP31 zirvesinin tadı, dünya liderlerinin damağında kaldı. Liderler yemeğinin çıkışında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tepsiden bir Anamur muzu alıp cebine koyması ise zirveye damgasını vurdu. İşte ağıza tat, boğaza feryat COP31 mönüsü:

Antalya Şiş Köfte: Kentin gastronomi mirasını yansıtan coğrafi işaretli şiş köfte, liderler menüsünün ana yemeği olarak öne çıkıyor.

Antalya Piyazı: Tahinli sosuyla bilinen meşhur Antalya piyazı, şiş köftenin yanında ana eşlikçi olarak servis ediliyor.

Kabak Tatlısı: Yöresel usulle hazırlanan ve tahinle sunulan kabak tatlısı, menünün ana tatlı seçeneğini oluşturuyor.

Geleneksel İkramlar: Zirve alanına giriş yapan misafirlere Türk kahvesi, Türk lokumu, çikolata, muz ve elma ikram ediliyor.

Yöresel Reçeller ve Ürünler: Antalya Valiliği koordinasyonunda liderler için özel olarak turunç, bergamot ve karyağdı armudundan yapılan "COP31 Türkiye Antalya" logolu reçeller hazırlandı. Bu ürünlerin yanında Manavgat'ın altın susamından üretilen tahin, pekmez ve Side nar ekşisi de sunuluyor.



Zap'tiye

Attığı şahane frikik golü bir yana, bize saygı duruşu sırasında şehitler için ağlayan Arda gibi milli futbolcu lazım.

Şeref kürsüsü

Diyarbakır'da 20'ye yakın lokanta, kapanışlarına yakın artan yemekleri özel kurye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ne demiş?

"Bu yeşil saha onun tuvali, bu vuruş da fırçası. Sen bir sanatçısın Arda Güler..." (Milli maçın spikeri Ali Okancı'dan müthiş gol tasviri)