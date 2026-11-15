Diziler evrenindeki ağır kriz, öncelikle tek bedava eğlencesi akşam çekirdek çitleyip dizi izlemek olanları mağdur etti. Millet kendini gerçekten de boşlukta hissetmeye başladı.

Dizi piyasasını ayakta tutan reklamların bıçakla kesilir gibi aniden kesilmesinin arkasında türlü nedenler var. Ama bunlar arasında biri var ki, hepsinden sinsice.

Malum, dünya artık bizim dizilerimizi izliyor. Dramalar artık hem önemli bir ihracat kalemi hem cazip bir turizm destinasyonu hem de ülke tanıtımının en etkili mecrası. COP 31'e katılan dizi oyuncularımızın gördüğü büyük ilgi de bunu kanıtlıyor. MİPCOM gibi uluslararası organizasyonlarda dizi oyuncularımız Hollywood starı muamelesi görüyor. Dizi deyince artık akla önce Türkiye geliyor.

Şov dünyası yeni dünyada kültür ihraç etmenin en kestirme yolu. Bu yeni otobanda en hızlı gidenler de bizim dizilerimiz... Dile kolay, Türkiye orijinli diziler dünyada 1.5 milyar kişiye ulaşıyor.

Tabii ki bu büyük güç bazılarını endişelendirip paniğe sevk edecektir. Reklam akışının aniden kesilmesinde bu ihtimali gözardı etmemek gerekir.



Haluk Bilginer'e cevap

Haluk Bilginer'in kendi milli kimliğiyle ilgili derin bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Son olarak "Türk sineması ifadesi bana doğru gelmiyor, Türkiye sineması diyelim" şeklinde bir vecize yumurtlayıverdi.

Tam bu köşeden yaylım ateşi açacakken eski Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı'nın bu konudaki sözlerine rast geldim. Değerli komutanım bana "sözlerinin altına imzamı atmaktan" başka bir seçenek bırakmamış:

Sayın Haluk Bilginer, 'Türk sineması' ifadesi size doğru gelmiyormuş. Bana da sizin bu itirazınız doğru gelmiyor. Sizin ağzınızdan Fransız, Amerikan, İngiliz, İtalyan vs. sineması lafları işittiğimizi hatırlar gibiyim.

İtalya, Amerika, İngiltere, Fransa sineması dediğinizi de hiç hatırlamıyorum. Bu çelişkinin nedeni nedir acaba?

Türklük, Türk tarihi, Türk sineması, Türk edebiyatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk mutfağı ne Türkiye ile, ne de şimdiki zaman ile sınırlı değildir!!! Yunus Emre'nin dili Türkçedir. Dede Korkut, Türk edebiyatının eseridir. Her ikisi de bugünkü sınırlar çizilmeden yüzyıllar önce bu kültürün parçasıydı. Türk kültürünün hafızası bugünkü sınırlardan geniş, bugünkü devletten eskidir. Türklük bir milli kimliktir, sanat da bu kimliğin bir parçasıdır. Sizin milli kimliğiniz nedir? Memleketinizi ya da ülkenizi sormuyorum. Diliniz nedir? Türkçe mi, Türkiyece mi?"

Ağzına sağlık komutanım.



Kıyamet provalarında ilk perde

Bu köşede "Dijital kıyamete hazır mısınız?" başlığıyla bir uyarı yazısı yayınlamıştım. Üzerinden 48 saat bile geçmeden ABD'de kıyametin fragmanı oynatıldı. ABD hükümeti 4 saat boyunca ülkenin hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. Böylesi daha önce sadece 11 Eylül saldırılarında yaşanmıştı.

ABD'li yetkililer ise kuyruğu dik tutmak adına şimdilik konuyla ilgili ser verip sır vermiyorlar. Söylediklerine göre herhangi bir siber saldırı izine rastlanmamış. Külahıma anlatsınlar!..

Bugün hava trafiği, yarın nükleer santralların güvenliği, öbür gün füze rampalarını kontrol eden sistemler hack'lenebilir. Şimdi yarattıkları canavarla yüzleşiyorlar. Keşke bunu; tüm insanlığı dijital sistemlere, algoritmalara, yapay zekaya mahkum etmeden önce düşünebilselerdi...



Şeref kürsüsü

6'sı engelli 8 çocuk sahibi kiracısına evini hediye eden altın yürekli ev sahibi amcamıza koca bir helâl olsun.



Zap'tiye

Kırmızı ette şarbon var diyorlar. Tavuk etleri antibiyotik doluymuş. Balıklarda ağır metal tespit etmişler. Paketlenmiş hiçbir şeyi yememeliymişiz. Sizi bilmem ama ben akşam yemeği için serum söyledim!



Ne demiş?

Küçük kız, ağabeyine sordu: "Sevgi ne demek?" Ağabeyi: "Her gün çantamdan çikolatamı yürüttüğünü bilmeme rağmen çikolatayı aynı yere koymamdır."