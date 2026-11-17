1- Manifest dansı.

2- Manifest üyelerinin isimleri.

3- Manifest üyelerinin özgeçmişleri.

4- Daha 17 dizisinin karakterlerinin isimleri.

5- Daha 17 dizisinde kimin kime aşık olduğu.

6- Daha 17'de kimin ara bozmaya çalıştığı.

7- K-Pop grupları BLACKPINK, BTS ve NewJeans'den en az birini radyoda duyunca tanıyor olmak.

8- Roblox, Minecraft, The Sims ve benzeri oyunlardan en az birine hakim olmak.

9- MrBeast başta olmak üzere en az üç YouTube fenomeninin adını ezbere sayabilmek.

10- Aşağıdaki diyaloğu doğru tercüme edebilmek:

A: Bugün çok güzel görünüyorsun!

B: Slay kızım!

A: Yeni saçım nasıl?

B: Aşırı aura, no cap!

A: Bence de ama biraz deluluyum galiba.

(Türkçesi: "Bugün çok iyi görünüyorsun. Gerçekten çok havalısın. Saçın harika. Belki de biraz hayalperestim."

Peki benim kızımdan beklediklerim nelerdir?

1- Zeybek oynamayı öğrenmesi.

2- İstiklal Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan en az üç devlet büyüğünün ismini sayabilmesi.

3- En az üç duayı ezbere okuyabilmesi.

4- Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) İslam'ı yayarken kendisine yardımcı olan en az üç akrabasının ya da sahabenin adını bilmesi.

5- Türkiye'yi oluşturan illerden en az 20 tanesinin ismini duraksamadan sayabilmesi.

6- Halide Edip Adıvar'ın, Sabiha Gökçen'in, Nene Hatun'un kim olduklarını bilmesi.

7- Saygı, sevgi, sadakat, vatanseverlik, müminlik, vicdan, empati kelimelerinin gerçek anlamlarını bir solukta söyleyebilmesi.

8- İnsanlık tarihine yön veren en az 5 icat ve keşif ile onların sahiplerini sayabilmesi.

9- Yaşlılara, güçsüzlere, muhtaçlara, sokak hayvanlarına yardımcı olmanın lütuf değil, insanlık görevi olduğunun bilincine varması.

10- Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde kullandığı eski kelimelerin güncel karşılığını bilmesi.

Allah (C.C.) tüm Alfa kuşağı kız evladı bulunan babalara sabır, sabır ve sabır versin!

Bu nasıl profesör?

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarını alıntıladığı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı için "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" dedi.

İki cümle içine bu kadar gaf, nefret, ayrıştırma, ötekileştirme ve cinsiyetçilik sığdırmak gerçekten de "uzman" işi. Bir insanı doğup büyüdüğü toprağıyla, kadınlığıyla, alınteri döktüğü işiyle eleştirmek kimin, ne haddine?

Yapılan, en hafif tabiriyle ayıptır. Gürüz'ün doktora lisansı hemen iptal edilmelidir!

Bizim zamanımızda olsaydı...

Naz Artcı'nın dünyaya 40 yıl geç geldiğini düşünüyorum. Eğer bu başarıyı 80'lerde yakalamış olsaydı tüm Türkiye onu konuşur, ismi spor tesislerine verilirdi.

Naz Artcı kim mi? Üst üste tam 5 kez Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda birinci olan sporcumuz.

80'li yıllarda Artistik Buz Pateni sporcuları bizim ülkemizde hayranlıkla ve gıptayla izlenirdi. Rahmetli spiker Kenan Onuk o eşsiz anlatımıyla bu spor dalının ülkemizde tanınıp sevilmesini sağlamıştı. İsimleri bugün bile belleğimde. İrina Rodnina - Alexander Zaitsev çiftinin şovunu dört gözle beklerdik.

Denise Biellmann'ın kendi adıyla anılan, bir bacağını kafasının üzerine kaldırarak yaptığı o enfes dönüş hareketini gördüğümüzde kendimizden geçerdik. Terry Kubicka pistte ilk kez geriye doğru salto attığında heyecandan kalbim duracaktı.

O zamanla bir Türk sporcunun bırakın birinci olması, şampiyonaya katılma hakkı elde etmesi bile uçuk bir hayaldi.

Oysa şimdi Naz Artcı'yı tanıtmak (!) için yazı yazmak zorunda kaldım.

Ne acı...

Ne demiş?

Bir restoranın camındaki ilan: "Eleman aranıyor. Ödemişli sen gelme. Geçen sene bir ay çalıştın, 4 akraban öldü. Bu sene iki ay çalışsan sülalende adam kalmayacak."

Şeref kürsüsü

Üşüyen sokak kedisine okul çantasını bırakan çocuk, seni o altın kalbinden öpüyorum.

Zap'tiye

Günün sorusu: Yıkadıktan sonra ellerimiz temizleniyorsa, kuruladığımız havlular niye kirleniyor o zaman?