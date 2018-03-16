Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli, 14 yıl aşk yaşayıp 2004'te ayrıldığı Çiğdem Kayalı'dan olan kızı Lal Denizli'nin mürüvvetini görmeye hazırlanıyor. Bilal Dilek ile mutlu bir beraberliği olan Lal Denizli'ye, sevgilisinin ailesiyle davetlerde rastlıyordum. Hatta Denizli'yi, geçen hafta sevgilisinin annesi Nihal Dilek ile bir açılışta görmüştüm. Geçen akşam da ilk kez Mustafa Denizli'yi, Lal'in sevgilisi Bilal ile birlikte görünce anladım ki bu iş çok ciddi! Altın Mimir'in doğum günü partisine katılan damat adayı da aileye girdiğine göre, genç çiftten yakında nikah davetiyesi gelirse hiç şaşırmam.





Küçük kızının mürüvvetini görmeye hazırlanan Mustafa Denizli'nin, 1989'da boşandığı ilk eşi Julyet Özgür'den olan kızı Selin Denizli, 2011'de Abdullah Burnaz ile evlenmişti. Selin Hanım, babasına ilk torun mutluluğunu yaşatmıştı.