Dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Royal Caribbean'ın Symphony of the Seas adlı gemisinin ilk seferine İstanbul sosyetesi de davetli.

5 Nisan'da Barselona'dan ilk seferine çıkacak olan gemiye; Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif, İpek- Enver Varol ve Hülya-Atilla Karat çiftleri de davet edilmiş. Ünlü çiftler, dünyanın dört bir yanından gelecek 7 bin davetli ile birlikte dünyanın en büyük, en modern ve en lüks gemisini test edecek.



EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ DENİZDE KUTLAYACAKLAR

Bu arada gemide bizim ünlü isimler bir de kutlama yapacakmış çünkü 5 Nisan, Eda-Selim Kosif çitinin evlilik yıl dönümüymüş. Hep birlikte gemide, yıldızların altında özel bir kutlama yapacaklarmış.

Hatta geminin kaptanının, kutlamada Kosif çiftine bir sürpriz yapacağı kulağıma geldi.

Aynı ekip, geçen sömestirde de cruise tatiline çıkmış ve dünyanın en büyüğü unvanını Symphony of the Seas'e kaptıran Harmony of the Seas ile Karayipler'deki adaları turlamıştı. Anlaşılan bu cruise turlarının devamı gelecek.



Tüm dünyanın merakla beklediği, 7 bin yolcu kapasiteli ve 18 katlı Symphony of the Seas gemisinin ilk seferine katılma ayrıcalığını yaşayacak olan Eda-Selim Kosif çiftinin, unutulmaz bir evlilik yıl dönümü yaşayacaklarına şüphem yok.