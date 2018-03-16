Yarın Antik Palace'ta, Türkiye'nin en değerli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı bir müzayede var. Olgaç Artam'ın yöneteceği; Fahrelnisa Zeid'den Burhan Doğançay'a, Mübin Orhon'dan Nejad Melih Devrim'e birçok önemli sanatçının tablolarının satışa sunulacağı müzayedenin lokomotifi, Erol Akyavaş'ın 'Kartaca' isimli tablosu. Mimari ve tarihsel izler taşıyan dengeli kompozisyonu ile herkesi kendine hayran bırakan eser, 500 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı açık artırmada bakalım 'Kartaca', kaç liraya kimin koleksiyonuna gidecek...