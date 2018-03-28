Roman mağazalarının sahibi Turgut Toplusoy'un üzerine titrediği oğlu Buğra Toplusoy, 2013 yazında gönlünü oyuncu Ceyda Ateş'e kaptırınca ortalık karışmıştı!

Ceyda Ateş'le ilişkisi yüzünden babası ile arası açılan Buğra Toplusoy, bıraktığı mektupla ailesini terk edip Miami'ye yerleşmişti.

Bu olay, baba Toplusoy'u çıldırtmış, "Oğlumla kesinlikle görüşmüyorum.

Görüşenlerle de görüşmüyorum.

Burada hadise Buğra'nın mektup bırakarak bizi terk etmesi.

Buğra gelip özür dilerse, bizden izinsiz yurt dışına gittiğini, bizden aldıklarını satıp batırdığını söyleyip özür dilerse o zaman konuşuruz" demişti. Eşi Suzan Toplusoy hakkında ileri geri konuştuğunu iddia ettiği Ceyda Ateş'e dava açmayı bile düşündüklerini söylemişti. O dönem sinirden burnundan soluyan Turgut Toplusoy geri adım attı. Oğlu Buğra Toplusoy'u da, müstakbel gelini Ceyda Ateş'i de affetti. Hatta barışmak için eşi Suzan Hanım ile birlikte Miami'ye gitti.



İŞTE MUTLULUĞUN RESMİ!

Atalarımız, 'Büyük lokma ye, büyük laf etme' diye boşuna söylememiş!

Hoş, bütün çocuklarının üzerine titrediğini bildiğim Turgut Bey'in küslüğünün biteceğini biliyordum; hatta çok uzun bile sürdü.

Turgut Bey, iki gün önce, oğlu Buğra ile Miami'de çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşınca sevinmiştim.

Önceki gün de eşi Suzan Toplusoy, oğlu Buğra ve müstakbel gelini Ceyda Ateş ile çektiği videoyu paylaştı. Yüzündeki mutluluk da görülmeye değerdi. Sonunda aşk galip geldi ve Turgut Bey de aşkına sahip çıkan oğlunu affetti. Umarım araları bir daha hiç bozulmaz.