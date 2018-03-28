Türkiye'nin en önemli uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), dün başladı. Moda tutkunu isimler, cuma gününe kadar defile defile gezecekler.

MBFWI'nin açılış partisi de pazartesi akşamı yapıldı. Etkinliğin ana sponsoru Samsung'un evsahipliğinde yapılan partiye; moda, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri akın etti.

Ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın Galaxy S9+ ile çektiği karelerden oluşan moda içerikli sergisinin de görücüye çıktığı MBFWI partisine katılan ünlü isimler, geç saatlere kadar eğlendi.