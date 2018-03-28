Gece hayatının efsane mekanlarından Cahide'de geçen ay Aşkın Nur Yengi sahneye çıkmıştı. Müthiş sesi ve sahnesinin yanında, Cahide'nin efsane şov ekibiyle küçük muziplikler de yaptığı Aşkın Nur Yengi, ortalığı kırıp geçirmişti. Özellikle ünlü sanatçının İbrahim Tatlıses, Nükhet Duru ve Sezen Aksu taklitlerine mekandaki herkes bayılmıştı. Duydum ki yoğun istek üzerine Aşkın Nur Yengi, bu akşam bir kez daha Cahide sahnesinde olacakmış. Ben izlemedim ama geçen sefer izleyenler, Aşkın Nur Yengi'nin sahnesini de, şovunu da anlata anlata bitirememişti; haberiniz olsun..

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