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BÜLENT CANKURT
28 Mart 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yoğun istek üzerine yeniden

Gece hayatının efsane mekanlarından Cahide'de geçen ay sahneye çıkmıştı. Müthiş sesi ve sahnesinin yanında, Cahide'nin efsane şov ekibiyle küçük muziplikler de yaptığı Aşkın Nur Yengi, ortalığı kırıp geçirmişti. Özellikle ünlü sanatçının , ve taklitlerine mekandaki herkes bayılmıştı. Duydum ki yoğun istek üzerine Aşkın Nur Yengi, bu akşam bir kez daha Cahide sahnesinde olacakmış. Ben izlemedim ama geçen sefer izleyenler, Aşkın Nur Yengi'nin sahnesini de, şovunu da anlata anlata bitirememişti; haberiniz olsun..
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