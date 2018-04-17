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BÜLENT CANKURT
17 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Bekar gittikleri ABD’den evli dönecekler

2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen 'un ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Verdiği tüm röportajlarında "Bir daha evlenmem" diyen Burcu Esmersoy'un, geçtiğimiz yaz başından bu yana flört ettiği hızlı çapkın Berk Suyabatmaz ile Mayıs ayında evleneceğini, 10 Ocak'ta yazmıştım. Geçen hafta Amerika'ya giden ve Coachella'da kurtlarını döken çiftekumruların, Türkiye'ye gelin-damat olarak döneceğini de ilk benden öğrenin. 'da evlenmeye karar veren çift, umarım bir ömür mutlu olur.

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